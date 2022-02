BYD Yuan Plus: un nuovo bestseller elettrico?

Il nuovo BYD Yuan Plus è l’anello mancante della gamma BYD. Un SUV compatto 100% elettrico che è piuttosto conveniente, e un profilo che potrebbe renderlo uno dei grandi vincitori di questo anno 2022 sul mercato cinese.

Si chiama Yuan Plus, ma il nuovo SUV compatto di BYD non ha nulla a che fare con lo Yuan.

È il secondo modello ad essere basato sulla e-Platform 3.0 del produttore cinese, la sua prima piattaforma 100% elettrica. Inoltre, lo Yuan come copia della Ford Ecosport era un SUV urbano, mentre lo Yuan Plus, a 4,46 m, è un SUV compatto. Attacca quindi il cuore del mercato cinese dal basso, ed è quindi un complemento ideale del Song Pro (4,65 m), Song Plus (4,70 m) e Tang (4,87 m).

BYD Yuan Plus: un SUV compatto e attraente

Mentre è abbastanza compatto in lunghezza, vanta anche una generosa larghezza di 1,88m. Il suo passo di 2,72 m è abbastanza insolito per questo tipo di veicolo. Questo significa che i sedili posteriori sono molto spaziosi, ed è un fattore importante nel mercato cinese.

In termini di stile, non sono stati presi rischi. Lo Yuan Plus si basa sulle caratteristiche che hanno fatto il successo dei modelli più grandi come il Song Plus, il Qin Plus o l’Han, con il frontale “Dragon face 3.0”.

L’interno è un po’ più originale, con le sue superfici strutturate a onda, le sue prese d’aria o i comandi di apertura delle porte in cilindri o il trattamento dei pannelli delle porte. L’ergonomia è standard BYD, con un piccolo schermo di fronte al conducente per i dati di guida essenziali, e un grande schermo rotante al centro (15,6 pollici HD).

Un SUV elettrico con prezzi aggressivi

La corsa alla potenza non ha davvero luogo in Cina, e questa Yuan Plus si accontenta quindi di un motore da 150 kW/204 CV/310 Nm che guida le ruote anteriori. Le batterie sono, naturalmente, nel formato Blade caro a BYD, con una chimica LFP (Lithium Iron Phosphate). Due versioni sono offerte: 49,9 o 60,5 kWh con un’autonomia di 430 o 510 km nel ciclo cinese CLTC. Questo sarebbe più o meno equivalente a 350 e 400 km nel ciclo WLTP.

Per quanto riguarda il prezzo di questo Yuan Plus, è abbastanza competitivo, poiché anche la versione a lungo raggio inizia a soli 141.800 RMB (19.999€). Nel frattempo, anche la nuova BYD Seal sta facendo parlare di sé.