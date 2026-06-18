Calciomercato in evoluzione: acquisti, cessioni e strategie dei club

Sintesi delle principali operazioni del calciomercato: movimenti ufficiali, obiettivi dei club e situazioni in sospeso con nomi come Tonali, Camarda, Rudiger e altri protagonisti

La sessione estiva di calciomercato continua a muovere pedine in Italia e in Europa, tra ufficialità, trattative in corso e profili sotto osservazione. In questo aggiornamento compaiono sia colpi formalizzati sia dossier ancora aperti che potrebbero ridefinire gli equilibri di alcune squadre.

Di seguito una panoramica organizzata per temi: dai trasferimenti già conclusi alle strategie dirigenziali e ai casi di giocatori per i quali i club hanno fissato valutazioni chiare.

Principali operazioni ufficiali e movimenti concluse

Tra le ufficialità più rilevanti c’è il ritorno di Perr Schuurs al NEC Nijmegencon un contratto fino al 2029: il difensore, reduce da un lungo stop per un grave infortunio al ginocchio, ha manifestato fiducia nel rilancio della propria carriera. Sempre sul fronte difensivo, il Real Madrid ha formalizzato il rinnovo di Antonio Rüdiger fino al 30 giugno 2027, consolidando il reparto arretrato.

In attacco e sulle fasce emergono altri movimenti: Marcus Rashford torna al Manchester United dopo che il club che lo aveva ospitato in prestito non ha esercitato l’opzione di riscatto; intanto Saibari è passato dal PSV al Bayern Monaco con un’operazione da 55 milioni di euro, mentre Francesco Camarda è tornato nelle mani del Milan grazie all’esercizio del diritto di controopzione da parte dei rossoneri dopo che il Lecce aveva riscattato il giocatore.

La Sampdoria ha reso definitivo il trasferimento di Tjaš Begić dal Parma, con un contratto esteso fino al 2030; il Bournemouth ha blindato il terzino nazionale scozzese Christie con un rinnovo di tre anni; e il Como accelera sul fronte difesa per assicurarsi il brasiliano Kaiki dal Cruzeiro, mentre è in forte probabilità la conferma del giovane Nico Paz per un’altra stagione.

Situazioni in bilico e dossier da seguire

Non mancano i capitoli ancora aperti: il Newcastle ha fissato una valutazione molto alta per Sandro Tonalichiedendo 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro) per lasciarlo partire, cifra che renderebbe l’operazione una maxi plusvalenza rispetto al passato. Sul giocatore restano attentissimi anche club come il Tottenhamche considera Tonali un elemento chiave per il proprio centrocampo.

Portieri e approdi

Il mercato dei portieri appare vivace: Guglielmo Vicario è finito nel mirino del Napolima la chiusura dipenderà dalle cessioni nel ruolo e dall’evoluzione delle trattative con altri club. Parallelamente, l’Inter è molto vicina a definire l’arrivo di un nuovo estremo difensore, con contatti avanzati per perfezionare l’acquisizione.

Attaccanti e permanenze

Il futuro di Moise Kean alla Fiorentina sembra orientato verso la permanenza: la società lo considera una risorsa fondamentale, anche se non esclude di valutare eventuali offerte importanti. Nel frattempo, il destino di Mauro Icardi resta in bilico: il suo contratto con il Galatasaray è in scadenza e potrebbe liberarsi a parametro zero, attirando l’interesse di club italiani che cercano punte esperte.

Modifiche dirigenziali, panchine e strategie tecniche

Sul versante societario, ci sono cambi significativi: il Sassuolo ha nominato Veronica Squinzi nuovo amministratore delegato in sostituzione di Giovanni Carnevali, mentre il Palermo ha confermato Carlo Osti come direttore sportivo proseguendo il progetto tecnico. Nel frattempo il Parma perde Gabriel Paletta nello staff, con la società che riorganizza gli asset tecnici in vista della prossima stagione.

Allenatori e panchine aperte

Il Catanzaro è impegnato in un casting per il nuovo allenatore dopo l’addio di Alberto Aquilani: i profili in lista includono Guido PagliucaMarco Turati e Nicola Corrent. Sul fronte squadre minori, la Pistoiese punta sull’esperienza di Pierpaolo Bisoli con un contratto biennale per tentare la risalita dopo la retrocessione.

Infine, ci sono osservatori internazionali molto attivi: il Borussia Dortmund monitora con attenzione Matías Soulémentre il Bologna valuta il profilo del giovane Álvaro Rodríguez di proprietà del Real Madrid. Queste e altre trattative potrebbero subire accelerazioni nelle prossime settimane, con club pronti a spendere per rinforzare rosa e struttura tecnica.