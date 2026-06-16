Calendario 2026 delle proiezioni di Formula 1 all’Auditorium Enzo Ferrari

L'auditorium Enzo Ferrari di Maranello trasmette in diretta i Gran Premi del campionato 2026: ingresso gratuito fino a esaurimento posti e apertura trenta minuti prima della gara. Trova qui il calendario completo con date e orari comunicati.

L’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello ospita anche per la stagione 2026 le proiezioni in diretta dei Gran Premi del campionato mondiale di Formula 1. L’accesso è gratuito fino all’esaurimento dei posti e la sala viene aperta al pubblico 30 minuti prima dell’orario di partenza indicato per ogni gara.

Gli orari riportati sono quelli comunicati ufficialmente per le proiezioni e possono subire variazioni è consigliabile presentarsi con anticipo e verificare eventuali aggiornamenti attraverso i canali istituzionali locali dell’Auditorium. Di seguito il calendario completo con le date e gli orari delle trasmissioni programmate.

Elenco completo delle proiezioni e orari

La programmazione include i principali appuntamenti della stagione 2026. Ogni voce indica la data e l’ora locale di inizio della proiezione: l’accesso resta gratuito fino al termine della capienza disponibile della sala. Gli appassionati potranno seguire gli eventi su grande schermo all’interno dell’Auditorium Enzo Ferrari godendo dell’atmosfera collettiva tipica di una visione in sala.

Primavera e inizio estate

Prima tranche di gare in programma: domenica 24 maggio ore 22:00 per il Gran Premio del Canada; a seguire domenica 7 giugno ore 15:00 con il Gran Premio di Monaco e domenica 14 giugno ore 15:00 con il Gran Premio di Spagna. La stagione prosegue con il 28 giugno ore 15:00 per l’Austria e il 5 luglio ore 16:00 per il Gran Premio del Regno Unito.

Metà stagione estiva

Nel cuore dell’estate sono previste le proiezioni del 19 luglio ore 15:00 per il Gran Premio del Belgio e del 26 luglio ore 15:00 per l’Ungheria. Dopo la pausa estiva le proiezioni riprendono con il 23 agosto ore 15:00 per il Gran Premio d’Olanda e il 6 settembre ore 15:00 per il Gran Premio d’Italia.

Programmazione autunnale e chiusura stagione

Per la seconda parte dell’anno il calendario segna il 13 settembre ore 15:00 per il Gran Premio di Madrid e un appuntamento su sabato 26 settembre ore 13:00 per il Gran Premio dell’Azerbaijan. Proseguono poi le proiezioni con il 11 ottobre ore 14:00 per Singapore e il 25 ottobre ore 22:00 per gli Stati Uniti.

Ultimi round e appuntamenti notturni

La parte conclusiva della stagione comprende il 1 novembre ore 21:00 per il Gran Premio del Messico, il 8 novembre ore 18:00 per il Brasile e lo speciale orario notturno del 21 novembre ore 05:00 per il Gran Premio di Las Vegas. Chiudono il calendario il 29 novembre ore 17:00 con il Gran Premio del Qatar e il 6 dicembre ore 14:00 con il Gran Premio di Abu Dhabi.

Informazioni pratiche per chi partecipa alle proiezioni

Per assistere alle trasmissioni è sufficiente recarsi all’Auditorium Enzo Ferrari entro i tempi di apertura: la sala apre 30 minuti prima dell’orario indicato per la gara. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, quindi è consigliato arrivare con anticipo in occasione degli eventi più richiesti. Gli orari di proiezione indicati sono soggetti a modifica,

L’esperienza collettiva in sala permette di seguire le fasi salienti di ogni Gran Premio su grande schermo, con la possibilità di vivere la gara in compagnia di altri tifosi in un ambiente pensato per gli appassionati di motori e Formula 1. Si ricorda il rispetto delle norme comportamentali dell’Auditorium e delle eventuali disposizioni per la sicurezza e la capienza nei giorni di proiezione.