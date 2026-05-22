Imola e il circuito Enzo e Dino Ferrari: guida completa e curiosità

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, noto comunemente come Autodromo di Imola o semplicemente Imola, è uno degli impianti motoristici più iconici d’Italia. Situato nella città metropolitana di Bologna, il circuito nasce da un progetto locale che si trasformò in un impianto permanente con vocazione internazionale. La sua storia intreccia passione motociclistica e automobilistica: dalle prime gare locali fino all’arrivo della Formula 1 e dei grandi eventi internazionali, il Santerno ha saputo evolversi mantenendo un carattere unico e spettacolare.

Il tracciato è celebre anche per il suo profilo tecnico: si corre in senso antiorario, presenta 19 curve e una lunghezza ufficiale che oggi viene indicata in 4.909 metri. Nel corso dei decenni l’impianto è stato più volte modificato per migliorare la sicurezza e adattarsi alle normative internazionali, trasformandosi da circuito ricavato su strade aperte in un vero e proprio autodromo permanente capace di ospitare test, collaudi e manifestazioni di alto livello.

Le origini e la costruzione

La nascita del circuito nasce da un’idea collettiva: alla fine degli anni Quaranta un gruppo di appassionati disegnò un tracciato sulle colline a ridosso della città. Fu costituita l’Ente Sport e Turismo Imola (ESTI) il 25 novembre 1947 per raccogliere i fondi necessari e guidare i lavori. Dopo sopralluoghi e il coinvolgimento di personalità del mondo motoristico, tra cui la partecipazione iniziale di Enzo Ferrari, il progetto fu ripensato per ottenere l’omologazione: nel 1949 il percorso fu adeguato alle norme, e il CONI approvò il progetto il 27 ottobre 1949. I cantieri partirono ufficialmente l’8 marzo 1950.

Promotori e primo collaudo

I promotori originali, con figure come Checco Costa e Tommaso Maffei Alberti, guidarono la trasformazione da semplice tracciato extraurbano a impianto chiuso. La posa della prima pietra avvenne il 22 marzo 1950 e, dopo oltre 150.000 ore di lavoro, il collaudo fu effettuato nel 1952: motociclisti e automobilisti poterono testare il nuovo circuito prima dell’inaugurazione ufficiale. Il 25 aprile 1953 il circuito fu inaugurato con gare motociclistiche che richiamarono decine di migliaia di spettatori, segnando così l’avvio dell’attività sportiva regolare.

Da strade aperte a impianto permanente

Nei primi anni il tracciato conservò tratti aperti alla viabilità ordinaria: tribune, box e recinzioni furono realizzati progressivamente, con opere decisive nella seconda metà degli anni Sessanta che trasformarono Imola in un autodromo permanente. Interventi infrastrutturali, sistemi di protezione e la costruzione di strutture fisse hanno permesso di ospitare manifestazioni di crescente importanza, favorendo l’affermazione del circuito nel panorama internazionale.

Ascesa sportiva: motociclismo e automobilismo

Il circuito si fece conoscere inizialmente nel mondo delle due ruote: la 200 Miglia di Imola (1972-1985) e la Coppa d’oro Shell degli anni Cinquanta contribuirono a costruire la fama del tracciato. Imola ha ospitato diverse prove del Campionato del mondo di motociclismo, tra cui sette edizioni del Gran Premio delle Nazioni tra il 1969 e il 1988 e altre manifestazioni come il Gran Premio Città di Imola (1996-1999).

Per l’automobilismo la svolta arrivò con l’ingresso nella scena della Formula 1: dopo debutti non validi per il campionato, il circuito ha ospitato il Gran Premio d’Italia nel 1980 e, a partire dal 1981, è stato sede del Gran Premio di San Marino fino al 2006. Più recentemente, dal 2026 al 2026, è stato teatro del Gran Premio dell’Emilia-Romagna. Oltre alla massima serie, Imola accoglie gare di turismo, GT, monoposto e il mondiale Superbike, dove è stata presenza praticamente stabile dal 2001 al 2026.

Caratteristiche tecniche, record e memoria

Il tracciato di Imola, lungo 4.909 metri con 19 curve, è apprezzato per la combinazione di sezioni veloci e punti tecnici che mettono alla prova vetture e piloti. Il record assoluto in qualifica è quello segnato da Valtteri Bottas con un tempo di 1’13"609 durante le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2026. Il record di gara citato per la Formula 1 è stato siglato da Lewis Hamilton con 1’15"484 il 1º novembre 2026. Nel mondo delle derivate di serie, il record della 6 Ore di Imola per le due ruote è di Chaz Davies su Ducati Panigale R con 1’45"662 il 13 maggio 2017.

Sicurezza, museo e memoria

Nel corso del tempo il circuito è stato oggetto di importanti interventi di sicurezza, soprattutto a metà anni Sessanta e nelle successive ristrutturazioni. Dal 30 giugno 2013 l’impianto ospita il Museo Checco Costa, aperto per mostre temporanee che raccontano il legame tra il territorio e le competizioni. Il nome del circuito, dedicato a Dino Ferrari dal 1970 e poi integrato con Enzo dopo la sua scomparsa nel 1988, testimonia il forte legame con la storia dell’automobilismo italiano.

Un tracciato vivo

Oggi l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari rimane un punto di riferimento per gli appassionati e per le squadre che cercano un banco di prova impegnativo: la combinazione di storia, tecnicità del tracciato e capacità di ospitare manifestazioni internazionali ne fa un luogo in cui passato e presente si intrecciano, conservando intatto il fascino sportivo che lo ha reso celebre.