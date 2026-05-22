Gara folle a Barcellona: Di Giannantonio trionfa tra incidenti e sanzioni

La tappa di Barcellona del MotoGP è stata una delle più turbolente della stagione: tre ripartenze, cadute spettacolari e un susseguirsi di emozioni che hanno tenuto tifosi e addetti ai lavori con il fiato sospeso. La gara, iniziata con buone premesse e una lotta serrata in testa, è stata interrotta più volte per motivi di sicurezza e per soccorrere i piloti coinvolti.

Al centro dell’episodio clou c’è stata la rottura della moto di Pedro Acosta sul rettilineo, seguita dall’impatto in cui è stato coinvolto Alex Marquez. In seguito sono arrivati anche l’investimento di pezzi della moto e una carambola alla ripartenza con protagonista Johann Zarco. Nel mezzo di questa domenica convulsa, Fabio Di Giannantonio ha saputo rimontare e vincere, confermando forma e carattere del team VR46.

La dinamica degli incidenti

La prima interruzione è stata causata da un guasto meccanico della KTM in testa al gruppo che ha lasciato la moto quasi immobile in un punto ad alta velocità. Alex Marquez, attendendo il momento giusto per il sorpasso, non ha potuto evitare il contatto e la successiva perdita di controllo che ha fatto volare la moto in più pezzi. Alcuni detriti hanno colpito altri piloti in curva e la direzione gara ha sventolato la bandiera rossa per valutare le condizioni della pista e il pronto intervento dei soccorsi.

Le conseguenze fisiche

Gli accertamenti medici hanno rivelato che Alex Marquez ha riportato una frattura marginale della vertebra C7 e una frattura della clavicola destra, quest’ultima stabilizzata con un intervento chirurgico. Johann Zarco ha invece subito lesioni ai legamenti crociati del ginocchio, una lesione del menisco mediale e una piccola frattura del perone nella zona della caviglia. Entrambi i piloti hanno inviato messaggi dall’ospedale per rassicurare tifosi e squadra, sottolineando che la prognosi, pur seria, non lascia presagire conseguenze gravissime a lungo termine.

La gara, le ripartenze e le sanzioni

Dopo la prima ripartenza la pista ha visto un altro incidente in curva uno, con una carambola che ha coinvolto tra gli altri Bagnaia, Marini e Zarco, rendendo necessario un secondo stop. Alla terza partenza la corsa è stata accorciata e ha offerto un finale concitato: Di Giannantonio ha rimontato dai secondi e con una manovra decisa ha passato Acosta per conquistare la vittoria. Nel post gara la giuria ha inflitto diverse penalità per pressione irregolare degli pneumatici, sanzionando piloti come Mir, Ogura, Miller, Fernandez, Razgatlioglu e Rins, provvedimento che ha riscritto l’ordine d’arrivo e promosso alcuni piloti in classifica, tra cui il ritorno sul podio di Bagnaia.

Dettagli sulla classifica di giornata

La graduatoria finale ha premiato Fabio Di Giannantonio con la vittoria, seguito in pista da Joan Mir e Fermin Aldeguer, ma l’applicazione delle penalità ha alterato posizioni e punteggi. Questo ribaltamento ha avuto impatto anche sulla lotta per il mondiale, con Marco Bezzecchi che è riuscito ad allungare su Jorge Martin nella classifica generale, consolidando il vantaggio in chiave iridata.

Reazioni, sicurezza e prospettive

Le dichiarazioni dei protagonisti hanno messo in luce paura, sollievo e analisi tecniche. Valentino Rossi ha elogiato la prova di Di Giannantonio definendolo molto coraggioso e ha sottolineato quanto sia stato spaventoso l’incidente di Alex Marquez. Michele Masini del team Gresini ha confermato che Marquez sta bene ma dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Allo stesso tempo alcuni piloti e commentatori hanno riaperto il dibattito sulla pericolosità della distanza tra la griglia e la prima curva, un nodo che potrebbe richiedere interventi organizzativi per ridurre il rischio di impatti a elevate velocità.

Cosa resta dopo Barcellona

Dal punto di vista sportivo la gara ha riaffermato che in MotoGP nulla è scontato: un mix di strategia, ritmo e circostanze può cambiare l’esito in un attimo. Dal punto di vista tecnico e di sicurezza resta la necessità di valutare procedure di ripartenza e gestione dei punti critici del tracciato. Il campionato continua con segnali contrastanti, ma con la certezza che la salute dei piloti rimane la priorità e che ogni decisione futura dovrà bilanciare spettacolo e protezione.