Dal 20 settembre 2026 si riaccende il ghiaccio per la trentasettesima edizione del Italian Hockey League Women (IHL Women). Dopo una stagione interrotta, la FISG ha annunciato un calendario ricco di sfide, una nuova formazione milanese e una struttura agonistica più articolata, pronta a garantire spettacolo fino all'aprile 2027.

Le otto formazioni che combattono per il tricolore

Al via della campagna si trovano otto club confermati dalla precedente edizione: EV Bozen Eagles titolari del 15° scudetto conquistato nell', Trentino Women ultima finalista, Real Torino e Piemont Rebelles provenienti dal Piemonte, Lakers ed Dobbiaco F. dal Trentino-Alto Adige, e Zoldo F. dal Veneto. La novità più attesa è il Milano HC Prospects Girls nato dalla collaborazione tra Milano Hockey Club e gli Hockey Club Milano Devils, e che parteciperà sia nella IHL Women che nella serie maschile I Division.

Calendario, streaming e prime partite

Il calendario ufficiale prevede 14 giornate di regular season, tutti gli incontri in girone unico conandata e ritorno. Le prime due sfide si disputano domenica 20 settembre: Piemont Rebelles contro Milano Prospects Girls e Trentino Women contro Zoldo. Le altre due partite della prima giornata, Eagles Alto Adige contro Dobbiaco e Real Torino contro Lakers sono state posticipate al 12 e al 29 novembre. Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su garantendo la copertura nazionale del torneo.

Regolar season: come funziona il girone unico

Durante la regular season ciascuna delle otto squadre affronterà le altre sia in casa sia in trasferta, per un totale di 14 giornate. Al termine di questa fase, le classifiche vengono suddivise in due gruppi: le prime quattro accedono al Master Round mentre le ultime quattro si dirigono verso il Qualification Round. In questa seconda fase, ogni squadra partecipa con un terzo dei punti conquistati nella regular season, arrotondati per difetto, creando così una nuova corsa al podio.

Playoff: dalla spareggio alla finale al meglio dei tre

Il percorso dei playoff inizia a gennaio e si conclude ad aprile. Le due prime classificate del Master Round passano direttamente alle semifinali, mentre la terza e la quarta si sfidano in un unico match di spareggio contro la seconda e la prima del Qualification Round (7 marzo). Le semifinali sono due gare di andata e ritorno (14 e 21 marzo). La finale, invece, è decisa al meglio di tre incontri (28 marzo, 4 aprile e, se necessario, 11 aprile 2027) e prevede il vantaggio del fattore pista per la squadra meglio classificata dopo la seconda fase.