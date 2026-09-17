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Se sei appassionato di MotoGP™ e vuoi restare aggiornato su ogni svolta del campionato, l’unico passo da compiere è creare un account sul sito ufficiale. Una volta iscritto, avrai a disposizione la newsletter dedicata, una fonte continua di informazioni che “porta il paddock direttamente nella tua casella”. Questo servizio è completamente gratuito e non richiede altro che pochi minuti del tuo tempo.

Perché è consigliabile creare un account MotoGP™

L’accesso a un account MotoGP™ ti permette di personalizzare l’esperienza di lettura: potrai scegliere la lingua, selezionare i circuiti di tuo interesse e ricevere notifiche mirate. Inoltre, l’ecosistema digitale della MotoGP si arricchisce di funzionalità esclusive per gli iscritti, come la possibilità di commentare gli articoli, partecipare a sondaggi e accedere a contenuti video riservati.

Cosa contiene la newsletter ufficiale MotoGP™

Ogni edizione della newsletter è pensata per offrire una panoramica completa del weekend di gara. Il contenuto è suddiviso in sezioni ben distinte, ognuna delle quali fornisce valore aggiunto ai lettori.

Report di gara dettagliati

Il cuore della newsletter sono i report dei GP. Questi articoli descrivono ogni curva, sorpasso e strategia di pit stop, con dati statistici, tempi di frazione e analisi dei pneumatici. Il tono è analitico ma accessibile così che anche i neofiti possano capire le dinamiche della corsa, mentre i fan più esperti trovano spunti di discussione approfonditi.

Video esclusivi e backstage

Accanto al testo, la newsletter include video in alta definizione che non sono pubblicati altrove. Si tratta di interviste al paddock, riprese dal punto di vista del pilota e segmenti “dietro le quinte” che mostrano la preparazione dei team. Grazie a questi contenuti, l’utente vive l’emozione della gara anche quando non può seguirla in diretta.

Approfondimenti e curiosità

Ogni numero contiene anche brevi approfondimenti su temi specifici: evoluzione delle moto, novità tecnologiche, cambi di regolamento e storie dei campioni. Queste sezioni sono pensate per dare ai lettori una visione più ampia del mondo MotoGP andando oltre il semplice risultato finale.

Come iscriversi in pochi click

Il processo di registrazione è stato semplificato al massimo per ridurre al minimo gli ostacoli. Segui questi semplici passaggi e sarai pronto a ricevere la newsletter già dal prossimo invio.

Passo 1 – Compila il modulo di iscrizione

Visita la pagina dedicata al profilo MotoGP™ e inserisci nome, cognome, indirizzo email e una password sicura. Gli input sono chiaramente etichettati e il sito verifica in tempo reale la correttezza dei dati, evitando errori di digitazione. Ricorda che l’indirizzo email sarà quello utilizzato per l’invio della newsletter.

Passo 2 – Conferma l’iscrizione

Dopo aver inviato il modulo, riceverai una mail di conferma. Basta cliccare sul link contenuto nell’email per attivare definitivamente l’account. Questo passaggio garantisce che l’indirizzo sia valido e previene iscrizioni indesiderate.

Passo 3 – Personalizza le tue preferenze

Una volta attivato l’account, accedi al pannello di controllo e scegli le categorie di contenuto che ti interessano di più: report, video, aggiornamenti live o eventi speciali. Puoi anche impostare la frequenza di invio – settimanale o dopo ogni GP – per adattare la newsletter al tuo ritmo di lettura.

Con la tua newsletter MotoGP™ attiva, non perderai più nessuna informazione importante: i risultati, le analisi tecniche, le curiosità dei piloti e i video più emozionanti arriveranno direttamente nella tua casella di posta. Iscriviti ora, è completamente gratuito e porta la tua passione per le due ruote al livello successivo.