Il cambio olio è estremamente importante, ma ogni quanti km farlo? Sapere quando dover rabboccare o cambiare l’olio garantirà una salute ottimale dell’auto e del motore. Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Cambio olio: ogni quanti km farlo?

Il cambio olio andrebbe fatto generalmente ogni 10.000 o 15.000 km. Per alcune auto si può anche arrivare a 25.000 km, ma è sempre bene controllare regolarmente il livello dell’olio nel frattempo.

In questo modo non avrete problemi e potrete rabboccarlo quanto prima. Vediamo come controllare il livello manualmente.

Come controllare l’olio motore

Per controllare il livello dell’olio avrete bisogno di un panno o di un fazzoletto. L’auto dovrà essere spenta e parcheggiata su una superficie piana. Per evitare di sporcarvi potreste indossare dei guanti monouso. Fatto ciò, aspettate una decina di minuti prima di procedere.

Sollevate il cofano e cercate l’asta legata all’olio motore (dovrebbe essere di colore giallo). Estraetela e con un panno o un fazzoletto asciugate l’estremità sporca. Inseritela nuovamente, poi estraetela e mettetela orizzontalmente. Fate attenzione: ogni estremità ha degli indicatori che vi permetteranno di capire il livello dell’olio. Generalmente si tratta di due linee, una a sinistra e una a destra (sempre tenendo l’estremità in orizzontale). Per avere un buon livello dell’olio motore significa che l’olio dovrebbe essere pari o vicino alla linea superiore (destra). L’importante è che non sia al di sotto della linea inferiore (sinistra). In quel caso dovrete rabboccare l’olio quanto prima.

Prima di rabboccare l’olio, assicuratevi che sia perfettamente compatibile con il motore della vostra auto.

Il modello sarà scritto sul libretto di manutenzione dell’auto, così non vi sbaglierete.

