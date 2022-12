Possedete un'auto GPL ma non sapete come mantenerla in modo efficace? Vi sveliamo alcuni trucchi che vi aiuteranno.

Come mantenere l’auto GPL senza imbattersi in spiacevoli problematiche? Innanzitutto, ogni singolo veicolo necessita di una manutenzione regolare. Nel caso del GPL, però, ciò significa risparmiare carburante in modo efficiente ed evitare problemi come perdite, troppa aria nel serbatoio o viceversa.

Scopriamo tutto ciò che dovreste sapere sulla manutenzione di un’auto GPL.

Come mantenere l’auto gpl in modo efficiente

Come specificato prima, è necessario effettuare controlli periodici. Assicuratevi che il vostro meccanico sia qualificato per farlo e che abbia le attrezzature necessarie.

Oltretutto, è bene sapere che gli impianti sono diversi e non sono tutti uguali. Le auto GPL tendono a usurarsi: si parla di componenti come il convertitore di potenza e il filtro.

Proprio per questo motivo devono essere revisionati molto più spesso rispetto a una qualsiasi altra auto.

Come mantenere l’auto gpl in modo efficiente: scadenze, revisioni e altro

Assicuratevi di rispettare le scadenze del tagliando, di far sostituire i filtri, di controllare le valvole del motore e altro ancora. Per quanto riguarda la revisione, invece, le regole sono le stesse: quattro anni dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Generalmente è necessario effettuare la sostituzione completa del serbatoio ogni 10 anni.

Se la vostra auto è usata, informatevi in merito e fatela controllare dal meccanico quanto prima.

Per quanto riguarda il costo, generalmente dipende dai modelli di auto e serbatoio, insieme a una serie di altri fattori.

Il costo medio si aggira intorno ai € 500, ma si tratta di una spesa necessaria. In questo modo la vostra auto non vi darà alcun problema, non dovrete pensare a spese aggiuntive (eventuali guasti) e sarete tranquilli.

Insomma, mantenere l’auto a GPL richiede alcuni piccoli passaggi aggiuntivi rispetto alle altre auto. Tuttavia, se utilizzato correttamente e controllato periodicamente, questo impianto vi permetterà di risparmiare carburante e si rivelerà particolarmente vantaggioso.

