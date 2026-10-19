Un semitrasporto è stato fermato a Malakwa per dieci gravi mancanze, tra cui freni rotti, pneumatici senza battistrada e un bambino di un anno non legato.

Il BC Highway Patrol ha effettuato un controllo di routine lungo la Highway 1 nei pressi di Malakwa nella mattina del 26 settembre alle 7:45, quando un violento temporale aveva ridotto drasticamente la visibilità. L’operatore ha notato immediatamente l’assenza di luci posteriori funzionanti sul grande semitrasporto, segnale di potenziali problemi meccanici.

Avvicinatosi al veicolo, gli agenti hanno scoperto che la cabina era tenuta insieme da cinture a cricchetto un metodo atto a farla reggere solo temporaneamente. Il parabrezza presentava una spaccatura significativa, una delle tergicceppi era mancante e l’intera illuminazione anteriore e posteriore risultava difettosa, rendendo il mezzo quasi invisibile nella pioggia intensa.

Le dieci infrazioni riscontrate

Durante l’ispezione sono state annotate ben dieci violazioni, tutte di natura sicurezza stradale. Fra queste spiccano freni difettosi, pneumatici completamente sfatti, perdita di carburante diesel, linee idrauliche e d’aria staccate, assenza di una griglia frontale sopra il radiatore e un carico di barre d’acciaio tenuto solo dalla gravità, senza alcun sistema di fissaggio.

Dettagli delle violazioni più pericolose

Il veicolo viaggiava con pneumatici senza battistrada un rischio enorme per l’aderenza su strada bagnata. Inoltre, i freni erano parzialmente inattivi e il diesel filtrava dal serbatoio, creando una potenziale fonte di incendio. Le linee idrauliche e d’aria, sganciate dal telaio, avrebbero potuto provocare una perdita di pressione improvvisa, compromettendo ulteriormente la capacità di arresto.

Il coinvolgimento di passeggeri non assicurati

Nel sedile passeggero era presente una madre con un bambino di un anno, entrambi senza cinture di sicurezza. Il piccolo era tenuto solamente in braccio, una situazione che, in caso di incidente, avrebbe potuto avere conseguenze letali. L’autista, un uomo di 46 anni originario di Calgary, possedeva una patente di classe 1 valida dell’Alberta e una copertura assicurativa, ma non è riuscito a fornire il registro elettronico del conducente richiesto dalla normativa.

Il conducente ha ricevuto una multa complessiva di CA$1,674 (circa US$1,200) per le varie violazioni, sebbene il verbale non specifichi singolarmente ogni infrazione. Il camion e il rimorchio sono stati immediatamente rimossi dalla circolazione; non potranno essere nuovamente autorizzati finché non saranno riparati tutti i difetti constatati.

Il caso sottolinea l’importanza di una manutenzione regolare e del rispetto delle norme di sicurezza stradale specialmente per i veicoli di grandi dimensioni che trasportano carichi pesanti e, occasionalmente, familiari. La lontana possibilità di acquistare un nuovo Tesla Semi non esonera i proprietari dal garantire che i loro mezzi siano conformi alle leggi vigenti, altrimenti si corre il rischio di mettere in pericolo non solo se stessi, ma tutti gli utenti della rete stradale.