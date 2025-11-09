Incidente stradale a Milano causa la morte di due persone

Milano, 9 novembre – Un incidente stradale mortale ha avuto luogo intorno alle 2:30 di questa notte in via Roma, coinvolgendo due veicoli. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente sul posto.

Le vittime, due uomini di 32 e 35 anni, sono decedute sul colpo. Secondo le prime informazioni, uno dei veicoli ha urtato violentemente l’altro mentre procedeva a velocità sostenuta.

I fatti

AGGIORNAMENTO ORE 3:15: Sul posto confermiamo che i vigili del fuoco sono stati chiamati per estrarre i corpi dalle lamiere. La circolazione nella zona è attualmente bloccata.

Le indagini

Il comandante della polizia locale ha dichiarato: “Stiamo indagando sulle cause dell’incidente. Al momento non è esclusa la possibilità di guida in stato di ebbrezza.”

Il traffico è stato deviato e si consiglia agli automobilisti di evitare l’area. Le indagini sono in corso e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nel corso della giornata.