Camion in fiamme al km 342: traffico bloccato sull’A14 verso Ancona

Un mezzo pesante è andato in fiamme al km 342 sull'autostrada A14: il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Teramo è stato chiuso e si registrano code; ecco la situazione aggiornata e le alternative consigliate

Nel tardo pomeriggio dell’8 giugno la circolazione sull’Autostrada A14 Bologna-Taranto è stata pesantemente condizionata a causa di un incendio che ha interessato un mezzo pesante. Alle ore 18:00 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Teramo è stato temporaneamente chiuso, con interventi dei vigili del fuoco, delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale del Tronco 7 di Pescara di Autostrade per l’Italia.

L’ultimo bollettino disponibile alle 18:05 dell’8/6 segnala code e rallentamenti sia nel tratto interessato sia sulle vie di uscita obbligatorie. Nel perimetro della chiusura si contano 3 km di codamentre all’uscita obbligatoria Teramo-Giulianova-Mosciano si registrano ulteriori 4 km di coda. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono in corso.

Incendio del mezzo pesante al km 342 e gestione del tratto

L’evento è localizzato precisamente al km 342 dell’A14, punto in cui un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 342 ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto in direzione nord verso Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre di soccorso meccanico per l’estinzione delle fiamme e la rimozione del veicolo. Le autorità stanno eseguendo le verifiche tecniche necessarie per chiarire le cause dell’incendio.

Presidio delle forze dell’ordine e sicurezza

Il coordinamento delle operazioni coinvolge la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italiache hanno provveduto a delimitare l’area e a deviare il traffico. In queste fasi è fondamentale rispettare le indicazioni del personale presente e non sostare in corsie di emergenza: tali comportamenti consentono di accelerare le operazioni di ripristino e di ridurre i rischi per chi interviene.

Impatto sulla viabilità e percorsi alternativi consigliati

Il blocco ha ripercussioni anche sulle tratte limitrofe: per attraversare il breve segmento tra Pineto e Teramo le stime segnalano tempi di percorrenza nettamente superiori alla norma, con un allungamento di circa 40 minuti rispetto ai consueti tempi, per un totale stimato di circa 53 minuti per il transito sul tratto interessato. Il disagio è concentrato principalmente per chi si dirige verso PescaraAncona o Bologna.

Per limitare il ritardo gli utenti sono invitati ad uscire a Roseto degli Abruzzi e a utilizzare la SS 16 seguendo le indicazioni per Teramo-Giulianova-Moscianodove è possibile rientrare in autostrada alla stazione di Giulianova. Questa soluzione riduce l’esposizione alla coda principale, ma può comunque comportare rallentamenti locali lungo la viabilità ordinaria.

Segnalazioni e strumenti utili per gli automobilisti

Per monitorare l’evolversi della situazione si raccomanda di consultare le app di navigazione che aggiornano in tempo reale le condizioni del traffico e le segnalazioni degli utenti, oltre ai pannelli a messaggio variabile lungo l’autostrada. In alternativa il servizio CCISS Viaggiare Informati resta disponibile al numero 1518 per informazioni sulla circolazione e le deviazioni previste.

Chi è già in viaggio verso la zona interessata deve valutare con attenzione le alternative e tenere conto che, al momento del bollettino delle 18:05 dell’8/6il tratto è ancora interessato da operazioni di emergenza. Evitare manovre azzardate e seguire le istruzioni del personale di viabilità contribuisce a ridurre i tempi complessivi e a garantire la sicurezza di tutti.

Le autorità competenti continueranno a monitorare la situazione fino al completo ripristino della carreggiata. Ulteriori aggiornamenti sulla riapertura del tratto e sulle cause dell’incendio saranno comunicati non appena disponibili dalle forze intervenute.