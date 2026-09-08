Ferrari domina la Louis Vuitton Dolomites Classic Run 2026: 600 km di emozioni

La Louis Vuitton Dolomites Classic Run 2026 ha visto 22 auto d'epoca percorrere 600 km dalle Dolomiti a Monza, con Ferrari protagonista e la vittoria di Gianandrea Redaelli

La Louis Vuitton Dolomites Classic Run 2026 ha concluso il suo percorso epico all’Autodromo di Monza alla vigilia del Gran Premio d’Italia di Formula Uno. Questo evento esclusivo ha visto 22 auto d’epoca, tra cui 11 Ferrari sfidarsi in una gara di regolarità attraverso paesaggi mozzafiato.

La competizione, iniziata a Villa Pisani di Stra (Venezia), ha attraversato la Riviera del Brenta e le Dolomiti per concludersi con una parata finale a Monza. Questo evento non è solo una gara, ma una celebrazione dell’Arte del Viaggio di Louis Vuitton, che unisce eccellenza ingegneristica e patrimonio storico.

Un parco auto d’eccezione

Tra le vetture al via, spiccano modelli iconici come la 750 Monza del 1955 la 250 GT Zagato del 1956 e la 500 TR Spyder Scaglietti del 1956. Non solo Ferrari, però: la gara ha visto anche la partecipazione di auto leggendarie come la Bentley 8 cilindri Vanden del 1931 l’Alfa Romeo 6 C 1750 GS Spyder Zagato Aprile e la Bugatti Type 31 GP.

Ogni automobile è stata selezionata per la sua rarità e per rappresentare un ponte tra ingegneria e storia. La vittoria è andata a Gianandrea Redaelli alla guida di una Aston Martin C-type speed roadster Bertelli del 1939.

La sfilata finale a Monza

Dal 3 al 6 settembre 2026, le Auto storiche sono state esposte presso l’Avancorte della Villa Reale di Monza. Il 5 e 6 settembre, il pubblico ha potuto ammirare queste vetture in una mostra aperta al pubblico. La sfilata finale, il 6 settembre alle 18:30, ha coinciso con l’apertura del Gran Premio d’Italia di Formula 1, regalando un momento indimenticabile agli appassionati.

Inoltre, la Itala 35/45 HP Palombella del 1909 appartenuta alla Regina Margherita di Savoia è stata esposta nella Corte d’onore della Villa Reale. Questa vettura, tra le prime guidate da una donna, è rimasta visibile fino al 20 settembre nella Sala Conferenze della Reggia.

Monza, cuore del motorsport

Monza si conferma ancora una volta il cuore del motorsport italiano. Oltre alla gara di regolarità, la città ha ospitato eventi musicali, mostre e installazioni in 14 aree diverse. Piazza Cambiaghi è stata il fulcro di quattro serate dedicate alla musica e al motorsport, con talk show e presentazioni che hanno attirato appassionati da tutto il mondo.

La Louis Vuitton Dolomites Classic Run 2026 è stata un evento indimenticabile, che ha unito passione per le auto d’epoca, paesaggi spettacolari e la magia di Monza. Un tributo all’eccellenza automobilistica che ha saputo emozionare e affascinare.