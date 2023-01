Il costruttore cinese ha sorpreso con la CFMoto 800 NK, un concept di roadster nudo, dal look originale e aggressivo. Denominata NK-C22, quella che prefigurava la prossima roadster sportiva del marchio aveva tutto per piacere, sulla carta. Il risultato è che la versione di serie ha lo stesso aspetto…

ma è meno sexy.

CFMoto 800 NK: caratteristiche, design, motori, prezzo e uscita

Design

Non sorprende che la futura CFMoto 800 NK rinunci a molti degli elementi più attraenti visti sul concept NK-C22. Dalle prime immagini della versione di serie, la roadster sportiva conferma il suo stile originale e grintoso, caratterizzato dalla sua silhouette corta, dalla testa della forcella dall’aspetto futuristico, oltre che dagli scoop e dal piccolo parafango anteriore.

D’altra parte, a causa dell’omologazione e dei costi, la 800 NK è un po’ meno equipaggiata.

Come promemoria, la concept aveva un monobraccio posteriore in alluminio, una ruota in lega con flangia e un silenziatore di scarico SC Project a doppia uscita in posizione alta. Per il modello di serie, si tratterà di un classico doppio forcellone, di ruote con stecche e di uno scarico di serie (ma sempre in posizione alta, per fortuna!).

Se a questo si aggiungono gli specchietti e il portatarga in posizione ribassata, la 800 NK è meno notevole. Tuttavia, la moto si distingue dalla concorrenza (Kawasaki Z800, Yamaha MT-07, Honda CB750 Hornet) grazie alla sua firma visiva e alla carrozzeria posteriore relativamente pulita. I colori annunciati conferiscono alla moto due personalità: un look sobrio e “sport-chic” per il modello nero, e uno stile più “techno” per il modello blu e grigio, la cui livrea bicolore enfatizza le forme angolari del serbatoio e degli elementi di rifinitura.

Motori

Sotto questo stile caratteristico, la CFMoto 800 NK sarà spinta da un motore bicilindrico parallelo da 799 cc che conosciamo bene, visto che si tratta del blocco LC8c della KTM 790 Duke. Ora Euro5 e completamente assemblata da CFMoto, sviluppa 99 CV. Per l’Europa, sarà in realtà di 95 CV, in modo che la moto possa essere limitata a 47,5 CV (35 kW) in conformità con le normative A2. La 800 NK è una roadster sportiva molto moderna e sarà dotata di diverse modalità di guida, acceleratore ride-by-wire, controllo di trazione, frenata con ABS e cambio rapido per la guida in salita e in discesa (di serie?).

Ad oggi non sono stati rilasciati ulteriori dettagli su sospensioni, pneumatici e pinze finali. Tuttavia, conosciamo il peso finale: 186 kg. Uno sforzo apprezzabile, dato che le moto cinesi sono note per il loro peso elevato rispetto alle moto giapponesi ed europee. In attesa della commercializzazione della 800 NK, che dovrebbe avvenire a metà del 2023, speriamo che il prezzo sia sufficientemente competitivo e che le moto siano disponibili rapidamente nei nostri paesi per rappresentare una seria alternativa ai concorrenti già affermati.

La CFMoto 800 NK in breve

Versione di produzione del concept CFMoto NK-C22

Illuminazione a LED / Display a colori TFT

LC8c bicilindrico: 799 cc / 95 CV / 47,5 CV possibile (A2)

Modalità di guida / ABS / Cambio

Peso: 186 kg

Lancio sul mercato: metà del 2023

Prezzo: probabilmente a partire dai 6.500 euro (in aggiornamento)

