Dopo la nuova KTM 890 Adventure, che ha una nuova carrozzeria e un telaio aggiornato per il 2023, la sorella maggiore, la KTM 1290 Super Adventure S, riceve un aggiornamento. Tuttavia, il nuovo modello sarà difficile da distinguere da quello attuale, poiché la parte principale di questo aggiornamento si trova nel software, e più precisamente nella connettività di bordo.

KTM 1290 Super Adventure S: caratteristiche, design e motori

Design

Come potete vedere, la nuova KTM 1290 Super Adventure S non si sposterà di un millimetro per il 2023. Il maxi-rimorchio austriaco conserva il suo caratteristico look avventuroso, fedele alla personalità di KTM. Look alto e muscoloso, frontale massiccio e intimidatori: i codici della Super Adventure sono presenti. Come promemoria, nel 2021 il design del serbatoio in tre parti si ispirava alla 890, ma il maxi-rimorchio era più “sobrio” (o almeno meno radicale) rispetto alla roadster sportiva.

Due piccoli dettagli visivi permetteranno comunque di identificare questo nuovo modello: un diverso kit di decorazioni sugli spoiler laterali (“Super Adventure” sopra e “1290” sotto per la versione precedente, “1290” al centro per la 2023) e un nuovo colore grigio nel catalogo. Una livrea che piacerà di più ai fan del costruttore arancione… che non vogliono una moto arancione! Come sempre, la KTM 1290 Super Adventure S 2023 può essere equipaggiata con tutti gli accessori del catalogo KTM Powerparts, senza dimenticare la gamma di protezioni in carbonio per un look più originale.

Valigie laterali, bauletto, borsa da serbatoio, ruote protettive, sella ergonomica: a voi la scelta.

Motori e tecnologia

La ricetta rimane invariata per quanto riguarda la meccanica. Un potente motore LC8 bicilindrico a V con 160 CV e 138 Nm di coppia, fedele alla filosofia “Ready to Race” del produttore.

Tuttavia, KTM ha annunciato che il telaio a traliccio in acciaio inossidabile è stato leggermente accorciato per “migliorare la maneggevolezza in curva”. A questo si aggiunge un nuovo cavalletto laterale più leggero. L’ampio display TFT da 7 pollici, resistente ai graffi, incorpora ora un sistema di navigazione turn-by-turn con connettività Bluetooth per lo smartphone del pilota, oltre al controllo della musica e delle chiamate.

Per il resto, lo schermo può essere inclinato, il manubrio può essere regolato, i comandi sono retroilluminati, le sospensioni sono semiattive, il cruise control, l’ABS e il controllo di trazione in curva, gli indicatori di direzione si spengono automaticamente… C’è tutto. KTM promette una 1290 Super Adventure S in grado di “raggiungere nuove vette in termini di agilità e comfort sulle lunghe distanze”. Non c’è dubbio.

La KTM 1290 Super Adventure S 2023 in breve

Nuovo modello maxi-trail per il 2023

Illuminazione a LED / display TFT da 7 pollici / comandi retroilluminati

LC8 bicilindrico: 1.301 cc / 160 CV / 138 Nm

Modalità di guida / ABS e MTC in curva / turn-by-turn

Serbatoio carburante: 23 l / 220 kg

Colori: arancione, grigio

Prezzo: da € 20.665

