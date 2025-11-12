Honda come abbiamo potuto constatare ad EICMA sta facendo davvero le cose in grande essendo impegnata su molteplici fronti motoristici, anche dal punto di vista del design non sfigura affatto ed uno degli esempi più meritevoli è la Honda CB1000F che è la protagonista di questo articolo dedicato.

Honda CB1000F: la base è la Hornet

La nuova Honda CB1000F incanta immediatamente chi la osserva grazie al suo design che sembra venire direttamente dal passato, per la precisione dagli anni ’80 quando le moto erano snelle e filanti.

Dietro questa carrozzeria si presenta una moto nata però nel 2025 grazie allo schermo di tipo TFT da 5 pollici che si connette a Honda RoadSync e ha la nuova chiave SmartKey che sancisce l’addio alla classica chiave di accensione.

Passando al cuore pulsante, ovvero il motore, la casa alata ha deciso di dotarla del 1000 cc che equipaggia la Hornet, qui più addolcito per focalizzare la coppia ai medi regimi. La potenza è comunque notevole dato che si parla di 124 cavalli.

A livello di telaio tutto il reparto sospensivo è griffato Showa, forcella anteriore rovesciata con cartuccia da 41 mm e monoammortizzatore posteriore con leveraggio Pro-Link.

Colorazioni e prezzi

La nuova CB1000F è disponibile in due varianti di colore, Graphite Black con strisce rosse e Wolf Silver Metallic con strisce blu. Entrambe tinte ricche di carattere che non vi faranno passare inosservati su strada.

Sul fronte del prezzo al momento Honda non ha ancora comunicato il listino per il mercato italiano anche se si può tranquillamente andare ad inserire in una fascia tra i 10 ed i 12 mila euro.

Una cifra allettante per un modello ricco di tecnologia e prestazioni di assoluto livello che rende l’esperienza di guida davvero coinvolgente ed appagante.