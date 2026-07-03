Cilindro maestro anteriore destro compatibile con SUR-RON Ultra-Bee

Sostituisci il cilindro maestro anteriore destro della tua SUR-RON Ultra-Bee con un ricambio progettato per il fuoristrada: compatibilità OEM, leva regolabile e materiali robusti per ritrovare frenate progressive e sicure.

Se la tua SUR-RON Ultra-Bee mostra una frenata meno precisa o la leva del freno presenta gioco eccessivo, il problema può dipendere dal cilindro maestro. Questo componente è responsabile della trasmissione della pressione idraulica alla pinza e una sua sostituzione con un pezzo compatibile può riportare il sistema alle prestazioni originarie.

Il ricambio descritto è una pompa freno anteriore destra progettata per il montaggio diretto sulla SUR-RON Ultra-Bee. Realizzata con materiali pensati per l’uso fuoristrada, offre una soluzione pratica per chi cerca un componente resistente e semplice da installare.

Caratteristiche tecniche e materiali

Il cilindro maestro è prodotto in alluminio ad alta resistenza una scelta che coniuga leggerezza e durevolezza contro urti e sollecitazioni tipiche del motocross elettrico. La pompa è pensata per la posizione anteriore destra e riproduce le dimensioni e gli attacchi dell’originale per un montaggio in sostituzione senza adattamenti. Il colore può variare in base al modello disponibile, ma la funzione rimane invariata.

La leva è dotata di un sistema di regolazione che consente di adattare la corsa in base alle preferenze del pilota: chi predilige una risposta più pronta può ridurre la corsa, mentre chi cerca una modulazione più morbida può aumentarla. Questa caratteristica migliora il comfort di guida e permette di ritrovare una sensazione di controllo simile a quella OEM.

Funzione nel sistema frenante e vantaggi pratici

Nel sistema frenante idraulico, il cilindro maestro genera la pressione che viene trasmessa alla pinza per azionare le pastiglie sul disco. Una pompa freno consumata perde efficienza: può comparire il classico gioco della leva, una frenata meno incisiva o una modulazione irregolare. Sostituendo il componente con un ricambio compatibile si ottiene una trasmissione della pressione ottimale e una risposta più prevedibile in ogni condizione d’uso.

I vantaggi pratici includono: montaggio rapido senza modifiche, ripristino della frenata potente e progressiva e la possibilità di sostituire un pezzo usurato dopo cadute o per normale manutenzione. Il ricambio è indicato sia come riparazione dopo danni meccanici sia per chi desidera rinnovare il gruppo freno per ragioni preventive.

Componenti inclusi e compatibilità

Le versioni più comuni del pezzo possono comprendere la leva il supporto per il manubrio, il serbatoio del liquido e l’interruttore del freno, elementi che facilitano l’installazione mantenendo la piena funzionalità del sistema originale. La compatibilità è dichiarata specificamente per la SUR-RON Ultra-Bee garantendo che i punti di fissaggio e gli attacchi idraulici corrispondano a quelli di fabbrica.

È importante verificare visivamente che il ricambio abbia lo stesso orientamento e le stesse staffe del componente rimosso. In caso di dubbi, confrontare il supporto al manubrio e il serbatoio del liquido per assicurare un’installazione corretta.

Installazione, manutenzione e uso consigliato

L’installazione di un cilindro maestro in sostituzione dell’originale è generalmente semplice per chi possiede una minima esperienza di manutenzione meccanica: dopo aver scollegato la vecchia pompa e prosciugato il circuito, il nuovo componente si monta nei punti di fissaggio originali. Segue la fase di spurgo dell’impianto per eliminare eventuali bolle d’aria e ripristinare una pressione costante.

Per la manutenzione ordinaria è consigliabile controllare periodicamente la leva, il livello e la qualità del liquido dei freni e lo stato delle guarnizioni. L’uso intensivo in percorsi tecnici o dopo cadute richiede ispezioni più frequenti per prevenire l’usura prematura. L’utilizzo del ricambio in alluminio migliora la resistenza meccanica, ma non elimina l’obbligo di cura e verifica regolare.