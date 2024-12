La situazione attuale sull’uso delle cinture di sicurezza

In Italia, la sicurezza stradale è un tema di primaria importanza, eppure i dati mostrano che solo un passeggero su tre seduto sui sedili posteriori indossa le cinture di sicurezza. Questo comportamento non solo mette a rischio la vita dei passeggeri, ma viola anche le normative del Codice della Strada, che impongono l’uso delle cinture a tutti gli occupanti del veicolo. La legge è chiara: ogni passeggero, sia anteriore che posteriore, è tenuto a indossare la cintura di sicurezza durante la marcia del veicolo.

Normativa e sanzioni previste

Secondo l’articolo 172 del Codice della Strada, il conducente e i passeggeri di veicoli di diverse categorie, tra cui automobili e autobus, devono utilizzare le cinture di sicurezza. Le sanzioni per il mancato utilizzo variano da 83 a 332 euro, con una decurtazione di 5 punti dalla patente. È importante notare che i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati con sistemi di ritenuta adeguati, e il mancato rispetto di questa norma comporta sanzioni a carico del conducente o di chi è responsabile della sorveglianza del minore.

Chi paga la multa in caso di infrazione?

Una delle domande più frequenti riguarda chi sia responsabile del pagamento della multa in caso di passeggeri senza cintura. La normativa stabilisce che ogni occupante maggiorenne è responsabile delle proprie infrazioni. Pertanto, se un passeggero non allaccia la cintura, sarà lui a ricevere la multa. Tuttavia, se il passeggero è minorenne, la responsabilità ricade sul conducente o su chi è tenuto alla sorveglianza del minore. Inoltre, il proprietario del veicolo può essere chiamato a rispondere in solido per il pagamento della multa se non dimostra che il veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà.

Le conseguenze per i trasgressori

Le conseguenze per chi non rispetta l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza possono essere severe. Oltre alle sanzioni pecuniarie, in caso di recidiva entro due anni dalla prima violazione, è prevista la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Inoltre, chi altera o ostacola il funzionamento delle cinture di sicurezza può incorrere in ulteriori sanzioni. È fondamentale che tutti gli occupanti del veicolo comprendano l’importanza di indossare le cinture di sicurezza, non solo per evitare multe, ma soprattutto per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.