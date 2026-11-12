Dacia potrebbe lanciare in Europa il piccolo SUV Bridger e una Sandero elettrica, puntando a prezzi bassi e a crediti ambientali.

Il gruppo Renault sta valutando nuove linee di prodotto per il marchio Dacia, concentrandosi su segmenti a margine ridotto ma ad alta domanda. Tra le proposte più discusse vi sono il Dacia Bridger, un SUV ultra-compatto ispirato al concept indiano, e la nuova generazione della Sandero, prevista per il 2028 e disponibile anche in versione elettrica.

Bridger: dal concept indiano a un possibile modello europeo

Il Bridger è stato mostrato per la prima volta come concept di Renault destinato al mercato indiano, con una lunghezza inferiore ai quattro metri, un’altezza da terra elevata e una griglia frontale squadrata. Nonostante le sue origini, la casa madre ha già insinuato che il veicolo potrebbe essere prodotto in Europa sotto il marchio Dacia, sfruttando la piattaforma RGMP Small già in uso per la Spring e la Sandero.

Dimensioni e carattere da fuoristrada

Con meno di quattro metri di lunghezza, il Bridger si avvicina alle dimensioni di una Grande Panda elettrica, ma si distingue per cerchi da 18 pollici, passaruota pronunciati e una ruota di scorta ancorata al portellone. L’altezza da terra e le protezioni sottoscocca gli conferiscono un aspetto da fuoristrada pur mantenendo la maneggevolezza urbana, ideale per le strade strette delle città europee.

Motorizzazioni e crediti ambientali

Renault prevede versioni a benzina, ibride e, possibilmente, elettriche per il Bridger. La versione elettrica, se realizzata, beneficerebbe di un moltiplicatore di 1,4 per ogni unità venduta grazie ai supercrediti CO2 riservati a veicoli sotto i 4,2 m e prodotti in Europa. Questo incentivo può compensare i margini più contenuti tipici dei modelli a basso costo, rendendo la proposta più sostenibile dal punto di vista finanziario.

Sandero 2028: restyling, nuova piattaforma e versione elettrica

La Sandero, best-seller storico di Dacia, verrà completamente rinnovata per il 2028 con il nome in codice DB4B1. Il nuovo modello manterrà una lunghezza intorno a 4,1 m, basandosi sulla piattaforma RGMP Small (ex CMF-B) per contenere i costi di sviluppo. Il design esterno prenderà spunto dalla recente Striker, con un frontale più aggressivo, mentre gli interni verranno aggiornati con un abitacolo più ergonomico ma sempre dotato di comandi fisici per la praticità.

Versione elettrica e autonomia

Per la prima volta, la Sandero sarà offerta anche nella variante electric. Gli ingegneri hanno adattato la piattaforma per inserire una batteria LFP da 44 kWh e un motore da 110 CV, probabilmente lo stesso della Renault 5. L’autonomia dichiarata si aggira sui 400 km, una cifra competitiva per un’utilitaria di questo segmento. Alle varianti elettriche si uniranno, comunque, propulsori a benzina, bifuel e ibridi, garantendo una gamma completa per tutti i mercati.

Strategia di prezzo e posizionamento

La Spring, già presente sul mercato a circa 18 000 €, ha fissato un riferimento di prezzo per la gamma economica di Dacia. Il Bridger, con la sua carrozzeria da SUV, dovrebbe partire da circa 20 000 €, mentre la Sandero elettrica si colloca tra i 25 000 € e i 27 000 €, mantenendo la filosofia di accessibilità che ha sempre contraddistinto il marchio. L’obiettivo è offrire un veicolo elettrico a costi contenuti, supportato sia dai supercrediti che dalla condivisione di componenti con i modelli termici.

Dacia intende ampliare la sua offerta elettrica nei segmenti urbani e crossover, sfruttando la piattaforma comune per ridurre i costi di produzione e massimizzare i benefici fiscali. Se il Bridger arriverà in Europa, avrà il compito di colmare il vuoto tra city-car e SUV tradizionali, mentre la Sandero 2028 consoliderà la posizione del marchio nel segmento delle utilitarie, ora anche con una propulsione 100 % elettrica.