Lucid lancia il Cosmos, il primo SUV elettrico medio su nuova piattaforma, pronto per la produzione nel 2027.

Lucid Motors ha pubblicato un nuovo video teaser che offre le prime immagini del prossimo Cosmos, il SUV elettrico di segmento medio destinato a diventare il modello di riferimento dell’azienda. Dopo la diffusione di schizzi brevettuali, il breve filmato mostrato su X mette in evidenza come il marchio continui a pensare il movimento in maniera differente, enfatizzando fluidità, comfort e accelerazione.

Il filmato alterna scene urbane, spiagge e ambienti naturali, per poi concentrarsi su un prototipo camuffato sottoposto a test invernali nella Nuova Zelanda. La sequenza finale svela brevi scorci della parte anteriore e posteriore del veicolo, mettendo in evidenza una sottile testa LED con motivi diurne intricati e un marchio illuminato sul cofano posteriore.

Piattaforma Atlas e specifiche tecniche

Il Cosmos sarà il primo modello basato sulla nuova piattaforma di medie dimensioni di Lucid, che introdurrà l’unità di trazione denominata Atlas. Questa nuova drive unit utilizza il 30% in meno di componenti rispetto alle unità presenti su Air e Gravity, garantendo un peso ridotto e costi di produzione inferiori. Il veicolo partirà con una batteria da 69 kWh, capace di offrire più di 300 miglia di autonomia, con la possibilità di introdurre una batteria di capacità maggiore in versioni successive.

Il design esterno mantiene il linguaggio stilistico già riconosciuto nei modelli Air e Gravity, ma in una taglia più contenuta. Il posteriore ricorda quello della Genesis GV60, con un piccolo spoiler a linguetta e una lunetta posteriore divisa in due sezioni. Le luci posteriori a LED sono sottili e la placca Lucid è retroilluminata, conferendo un aspetto elegante e contemporaneo.

Produzione in Arabia Saudita e tempistica di lancio

Inizialmente previsto per la fine del 2026, il Cosmos è stato riprogrammato per entrare in produzione nella seconda metà del 2027. La produzione avverrà presso lo stabilimento AMP-2 situato nella King Abdullah Economic City, a Jeddah, in Arabia Saudita, piuttosto che nella fabbrica di Casa Grande, Arizona, dove vengono assemblati Air e Gravity. Il CEO Silvio Napoli ha confermato che la linea di stampaggio è completa, l’installazione del body shop è in accelerazione e gli impianti di verniciatura stanno per essere finalizzati.

Lucid sta attualmente conducendo la fase finale di prototipazione, comprese le attività di omologazione e crash test. Una piccola serie pilota a Coolidge è nella sua ultima fase di costruzione, con trasferimento di know-how verso l’impianto saudita. La decisione di posticipare il lancio è motivata dalla volontà di evitare i problemi di qualità emersi con i modelli precedenti.

Strategia di mercato e progetto robotaxi

Il Cosmos entrerà a competere direttamente con il Tesla Model Y e il Rivian R2, posizionandosi nella fascia di prezzo intorno a 50.000 $. Il modello sarà disponibile sia con batterie NMC che LFP, ampliando le opzioni per i clienti. Parallelamente, Lucid ha annunciato un progetto di robotaxi basato sulla stessa piattaforma, in partnership con Uber e Nuro per gli Stati Uniti e con Bolt per l’Europa, che prevede la produzione di decine di migliaia di veicoli autonomi.

Il successo del Cosmos è considerato da Napoli un “must-win” per la trasformazione di Lucid da marchio di nicchia a produttore ad alta capacità. Con la nuova piattaforma, l’azienda spera di raggiungere una riduzione dei costi di produzione, un incremento delle vendite e, alla lunga, una sostenibilità finanziaria più solida.