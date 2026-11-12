Il bollo auto è stato sospeso dal 2027 per la prima vettura di potenza contenuta e per una moto, con benefici fiscali per milioni di cittadini.

Il bollo auto ha subito un cambio radicale: il Senato ha dato il via libera definitivo a una norma che prevede l’ esenzione per la prima automobile di potenza limitata e per una motocicletta a partire dal 2027. L’intervento, contenuto nella cosiddetta legge di conversione della manovra finanziaria, rappresenta il culmine di una serie di provvedimenti iniziati con il decreto sui carburanti del 17 settembre.

Il decreto originario aveva già ridotto le accise sul gasolio dal 18 al 25 settembre; ora, trasformato in legge, estende l’esenzione ai pagamenti con scadenza compresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. La decisione è stata formalizzata nella seduta conclusiva del Senato, consolidando una misura che, secondo i calcoli presenti nella relazione di bilancio, farà risparmiare alle famiglie italiane circa 2,3 miliardi di euro.

Approvazione parlamentare e contenuto del provvedimento

Il testo approvato incorpora il decreto carburanti del 17 settembre, trasformandolo in una norma permanente grazie all’integrazione nella legge di bilancio 2027, approvata dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre. L’esenzione è limitata ai versamenti con scadenza entro l’anno fiscale 2027, ma il disegno di legge di bilancio ha poi reso la disposizione strutturale, passando da una misura temporanea a una regola permanente.

Chi può beneficiare dell’esenzione

La misura si rivolge a persone fisiche titolari di un unico veicolo regolarmente assicurato. La soglia di potenza è fissata a 80 kW (circa 109 CV): auto a benzina, diesel o ibride entro questo limite sono esentate. Anche moto e ciclomotori rientrano nella disciplina, senza alcun vincolo di cilindrata, ma l’esenzione è concessa per una sola unità per nucleo familiare, quella con il più basso valore di kW. Chi possiede più veicoli deve continuare a pagare il bollo per quelli non beneficiari.

Agevolazione per famiglie numerose

Un’ulteriore soglia è stata introdotta per le famiglie con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne. L’ INPS riconoscerà, per un’autovettura da sei a nove posti con potenza fino a 133 kW, un contributo pari al bollo pagato, con un tetto massimo di 385,71 euro annui. La relazione tecnica prevede 47.553 nuclei beneficiari, con un costo complessivo di 18,3 milioni di euro all’anno.

Impatto economico e dichiarazioni del governo

Dal punto di vista finanziario, il gettito regionale ridotto per il 2027 è stimato in 2,362 milioni di euro, contro trasferimenti compensativi di 2,293,5 milioni: rimangono scoperti 68,5 milioni. A regime, dal 2030, il costo annuo della misura dovrebbe aggirarsi intorno ai 2,43 miliardi di euro, circa 70 milioni in più rispetto al primo anno. La Premier Giorgia Meloni ha sottolineato che “senza il bollo auto gli italiani risparmiano 2,3 miliardi”, rimarcando la differenza rispetto a promesse elettorali non mantenute da altri partiti.

Accanto all’esenzione, la legge di conversione prevede 150 milioni per l’equilibrio della Fondazione Milano-Cortina 2026, che aveva registrato una perdita di 39,1 milioni nel 2025, e 288 milioni destinati alle borse di studio universitarie. Tali stanziamenti completano il pacchetto fiscale, confermando l’intenzione del governo di sostenere settori chiave pur riducendo il peso delle tasse sulla proprietà per i cittadini.