La Citroen DS è un’auto che nell’immaginario collettivo ha rappresentato e rappresenta un’epopea d’oro per il marchio del Double Chevron quando esso era al massimo in termini di tecnologia automobilistica e proprio per questo suo “essere avanti” aveva ed ha ancora oggi molti appassionati nel mondo. Quest’auto ha corso anche delle competizioni, in questo articolo analizzeremo la versione da Rally del 1970.

Citroen DS 21 quella volta della “Londra-Messico”

Era il 1970 e la divisione corse di Citroen decise che far competere la propria ammiraglia rappresentò un’occasione imperdibile per mostrare le qualità di stakanovista in condizione estreme, tipiche di un rally di tipo safari (pur non essendo la Londra-Messico un vero e proprio safari.

Per questo motivo iscrisse 6 Citroen DS opportunamente allestite da gara con fari, numeri di gara e sponsor. In gare di questo tipo l’affidabilità è la componente chiave perché è quella che permette di arrivare alla fine.

Le DS furono man mano decimate e quella che resistette è presente nella foto di copertina e oggetto dell’asta. Guidata da Bob Neyret & Jacques Terramorsi.

Durante la gara riesce ad arrivare sino in Bolivia quando un problema al motore la costringe al ritiro, ed in quel caso Citroen decide che la cosa più giusta da fare è lasciarla sul posto.

Arrivo ben presto nelle mani dell’importatore boliviano della casa francese che la custodì sino al 2005 quando fu portata nuovamente in Francia. Dopo un restauro questa DS21 nel 2018 terminò quella famosa gara concludendo il tratto rimanente che dalla Bolivia porta allo Stadio Azteca di Città del Messico, traguardo di quel rally.

Può essere vostra per meno di 50 mila euro

Questa DS21 ora è stata messa in vendita, sul famoso sito Car&Classic, e il proprietario richiede la cifra di 49.500 euro per acquistarla.

L’asta inizialmente aveva toccato la cifra di 15 mila euro ma ora è certamente salita. Naturalmente si può tentare la sorte proponendo un’offerta che se non viene superata garantirà l’acquisto al di sotto del prezzo stabilito dal venditore.