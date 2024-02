Audi RS6 Avant: prezzo, velocità massima e cavalli

Tra la varie gamme Audi, l’Audi RS6 Avant è un’auto eccezionale, rinnovata interamente nel look. Una station wagon sportiva con un motore v8 4.0 da 600 cavalli. Un’auto veramente aggressiva e dura, con delle carreggiate allargate fino a 80mm. L’Audi, però, si presenta anche all’interno molto sportiva, con cerchi da 22 pollici e con un bagagliaio che arriva a 1680 litri. Scopriamo prezzo, velocità massima e cavalli dell’Audi RS6 Avant.

Audi RS6 Avant: velocità massima e cavalli

L’Audi RS6 Avant offre una sola motorizzazione con un solo cambio, la trazione integrale. Poi, per stare al passo con i tempi è stata aggiunta anche un’unità microibrida da 48 V. In termini di prestazioni, ci mette solamente 3,6 secondi da 0 a 100 KM/h, fino a raggiungere una velocità massima di 305 Km/h. La meccanica è composta dal motore V8 biturbo da 4.0 di litri che sviluppa 600 CV di potenza e 800 nM di coppia massima. Qui, è stato anche introdotto l’RS Torque Splitter, ovvero il differenziale posteriore con frizioni multidisco. Nonché il nuovo computer di bordo mVDC, dedicato alla gestione di tutti gli elementi della dinamica del veicolo, sincronizzandone l’azione.

Gli interni risultano essere un’attenta sintesi di sportività, lusso e tecnologia. La prima cosa che salta all’occhio, infatti, sono i sedili sportivi con tessuti di alta qualità e cuciture dedicate. Altra cosa che balza all’occhio è il volante sportivo multifunzione in alcantara. Dietro al volante troviamo lo schermo Audi virtual cockpit plus da 12.3”. Al centro della plancia si accompagna un touchscreen da 10.1” con tutto l’infotainment necessario ed il sistema di navigazione MMI Plus.

La parte centrale della plancia evidenzia un terzo display per gestire la climatizzazione della vettura, il tasto di accensione keyless ed il manettino per il selettore di marcia. La qualità percepita a bordo è molto alta e tutti i materiali risultano essere curati e di qualità. Per chi siede dietro il quinto posto rimane un po’ stretto e si fa fatica a sedersi se si è di alta statura. Per concludere con gli interni, il bagagliaio risulta essere il punto di forza identico alla versione normale.

Prezzo

Dopo aver visto velocità massima e cavalli, è giunta l’ora di scoprire il prezzo dell’Audi RS6 Avant che parte da 250mila euro.

