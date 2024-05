Perché la retromarcia non entra? Le possibili cause

Perché la retromarcia non entra? Puntualmente diventa una lotta e si perdono secondi preziosi. Ecco tutte le possibili cause.

Perché la retromarcia non entra? Puntualmente diventa una lotta e si perdono secondi preziosi. Un’auto che non va in retromarcia è un segno che qualcosa non va nel sistema di trasmissione dell’auto. Riportare il cambio alla normalità può essere semplice come sostituire il fluido della trasmissione o richiedere una riparazione completa.

Esploriamo le cause e alcuni problemi comuni della trasmissione e le relative soluzioni. Anche se nessuno vuole avere un problema alla trasmissione, continuate a leggere per essere preparati se la vostra auto non va in retromarcia.

Perché la retromarcia non entra? Tutte le possibili cause

Fluido della trasmissione scarso

Un cambio automatico che non va in retromarcia è solo uno dei sintomi di un basso livello del fluido della trasmissione. Potreste notare un cambio fluttuante o un motore che si surriscalda o si blocca. Succedono cose strane quando i sistemi dell’auto devono lavorare più del dovuto.

Questa situazione, che riguarda anche le trasmissioni manuali, è dovuta al fatto che gli ingranaggi non ricevono una lubrificazione adeguata da un basso livello di fluido.

Per verificare se il fluido è basso, guardare l’astina di livello della trasmissione. Se non si è sicuri della sua posizione o del suo funzionamento, consultare il manuale d’uso. Il controllo del liquido si effettua preferibilmente a motore caldo e con il cambio in folle. È importante assicurarsi di aver inserito il freno di stazionamento e di prestare attenzione alle parti in movimento sotto il cofano.

Sebbene si possa essere tentati di aggiungere semplicemente del liquido di trasmissione, è meglio sostituire quello rimasto e il filtro. Queste operazioni rimuoveranno qualsiasi contaminazione e contribuiranno alla longevità della trasmissione. Questo è anche un ottimo momento per verificare se c’è una pozzanghera di liquido della trasmissione sul terreno dove di solito si parcheggia.

In tal caso, il basso livello del fluido è causato da una perdita della trasmissione, ad esempio una guarnizione difettosa, che dovrebbe essere esaminata immediatamente da un meccanico. Tenete presente che il fluido della trasmissione può essere chiamato anche fluido idraulico.

Sensore del selettore della trasmissione difettoso

Quando si inserisce la retromarcia, un sensore segnala al modulo di controllo della trasmissione di attivare la retromarcia. Un sensore difettoso impedisce che ciò avvenga e si potrebbe accendere la spia “check engine” sul quadro strumenti. Se l’auto non va in retromarcia e non va oltre la terza marcia in avanti, il probabile responsabile è un sensore difettoso.

Meccanismo del cambio difettoso

Quando il cambio manuale non entra in retromarcia o è molto difficile da muovere, è probabile che la colpa sia di un meccanismo del cambio difettoso, ovvero un cavo che collega il selettore delle marce alla trasmissione.

È necessario l’aiuto di un meccanico esperto in riparazioni di trasmissioni, ma la riparazione o la sostituzione del leveraggio del cambio è una soluzione relativamente minore rispetto ad altri problemi della trasmissione.

Ingranaggio della retromarcia danneggiato

Sebbene non sia un caso raro per un’auto automatica, un ingranaggio di retromarcia danneggiato è solitamente causato da un guidatore disattento o inesperto durante il cambio manuale. Lo stridore di ingranaggi che si può sentire può significare che i denti della retromarcia o della marcia avanti sono stati danneggiati, rendendo impossibile il regolare funzionamento della trasmissione.

L’unica soluzione per riparare una retromarcia danneggiata è la rimozione e lo smontaggio della trasmissione. Attraverso questo processo, eseguito da un meccanico esperto, l’ingranaggio rotto viene sostituito.

Anello di blocco difettoso

L’anello di blocco impedisce al conducente di inserire accidentalmente la retromarcia mentre è ancora in movimento in avanti, un evento che distrugge la trasmissione. Un anello di blocco danneggiato o disallineato può essere il motivo per cui la vostra auto non fa retromarcia.

