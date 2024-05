Le marce dell'auto non entrano? Non siete soli: i problemi nel passaggio da una marcia all'altra non sono rari. Ecco le possibili cause e soluzioni.

Le marce dell’auto non entrano? Non siete soli. I problemi nel passaggio da una marcia all’altra non sono rari. Il problema può essere fastidioso o pericoloso, a seconda di quando e dove si verifica.

Mentre alcune soluzioni semplici possono aiutarvi a inserire la marcia, la maggior parte richiede un viaggio spesso costoso dal meccanico. Vediamo insieme tutte le cause e soluzioni da mettere in pratica quando le marce dell’auto non entrano.

Le marce dell’auto non entrano: cause e soluzioni

Problemi alla frizione

Se non avete mai avuto un’auto con il cambio manuale o state guidando un’auto sconosciuta con un cambio manuale, è possibile che non stiate premendo la frizione a fondo prima di cambiare marcia.

Se dovete premere la frizione più forte del solito, questo potrebbe indicare un problema più profondo, come ad esempio:

Necessità di una maggiore quantità di liquido della trasmissione

Un cilindro maestro della frizione guasto

Un alloggiamento della frizione non allineato

Un disco o una piastra scollegati

Un filo della frizione rotto

Un cuscinetto di rilascio della frizione difettoso

Problemi di blocco della sicurezza dei freni

La maggior parte delle auto moderne è dotata di una funzione di sicurezza che impedisce di cambiare accidentalmente marcia mentre si è parcheggiati. Questa funzione di sicurezza richiede di premere il freno per uscire dal parcheggio.

È possibile che il blocco del cambio si guasti, rendendo impossibile l’uscita dal parcheggio anche se si preme il freno. Alcune auto hanno procedure di emergenza descritte nei loro manuali che possono aiutare a spostare l’auto dal parcheggio quando il blocco del cambio non funziona.

Problemi al fluido della trasmissione

Le marce dell’auto potrebbero non cambiare correttamente se c’è un problema con il fluido della trasmissione. Alcuni problemi relativi al fluido della trasmissione che possono influire sul cambio di marcia sono i seguenti

Fluido della trasmissione basso o vuoto

Fluido della trasmissione sporco

Fluido della trasmissione denso e appiccicoso

Fluido della trasmissione bruciato

Filo del cambio allentato o rotto

Se uno o entrambi i fili del leveraggio del cambio si rompono o si allentano, il cambio non è in grado di indicare alla trasmissione di cambiare marcia o può causare lo spostamento dell’auto parcheggiata.

Convertitore di coppia difettoso

In un’auto a trasmissione automatica, il convertitore di coppia ha la stessa funzione della frizione in un veicolo a trasmissione manuale. Se un componente del convertitore di coppia si guasta, può rendere difficile il cambio automatico. Questi problemi possono riguardare la turbina, la pompa, il campo di trasmissione o lo statore.

Se il convertitore di coppia è difettoso, si noterà uno slittamento della trasmissione in entrata e in uscita.

Trasmissione difettosa

A volte i problemi di cambio marcia sono dovuti a una trasmissione difettosa. In questo caso, quando si cerca di cambiare marcia si sentono strani suoni stridenti provenire dalla trasmissione. Se la trasmissione è difettosa, un meccanico potrebbe doverla ricostruire o sostituire.

LEGGI ANCHE: