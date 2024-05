La Chevrolet Trax è stata finora conosciuta per le sue proporzioni e per il prezzo di partenza accessibile: vediamo prezzo e dimensioni della versione 2024.

La Chevrolet Trax è stata finora conosciuta per le sue proporzioni e per il prezzo di partenza accessibile. Con la stessa rapidità con cui Chevy ha terminato la sua produzione, la Trax ritorna come modello completamente nuovo, con un restyling abbagliante, più spazio e caratteristiche di sicurezza migliorate. Scopriamo le caratteristiche della Chevrolet Trax 2024, in particolare prezzo, dimensioni e interni.

Ogni Trax è a trazione anteriore e alimentata da un motore tre cilindri turbo da 137 CV e da un cambio automatico a sei rapporti. Il propulsore è mutuato dalla più piccola Trailblazer, mentre lo stile si ispira alla Blazer di medie dimensioni. La nuova Trax continuerà a essere costruita nello stabilimento sudcoreano della GM e il suo basso prezzo di partenza dovrebbe renderla il terzo crossover più economico sul mercato, dopo la Kia Soul e la Hyundai Venue.

Chevrolet Trax 2024: prezzo, dimensioni, interni e prestazioni

Motore, trasmissione e prestazioni

Ogni Chevrolet Trax è alimentata da un motore a tre cilindri turbo da 1,2 litri da 137 CV e da un cambio automatico a sei rapporti. È lo stesso propulsore che si trova sotto il cofano della Chevrolet Trailblazer. Questo è l’unico propulsore ed è solo a trazione anteriore.

Interni, comfort e carico

La nuova Chevy Trax ha un interno completamente ridisegnato. Lo schermo dell’infotainment rivolto verso il guidatore e i comandi del clima sono posizionati in modo ordinato, mentre il resto dell’abitacolo è composto dai materiali non eccezionali che ci si aspetta in questo segmento economico. La nuova Trax ha un passo più lungo rispetto al passato, che si traduce in circa tre pollici di spazio aggiuntivo per le gambe posteriori e in un maggiore spazio di carico. I lussi tecnologici come l’avviamento a distanza, i sedili anteriori e il volante riscaldati e il tetto apribile dipendono dall’allestimento, ma contribuiscono a vivacizzare un abitacolo altrimenti aziendale.

Infotainment e connettività

Chevy offre agli allestimenti Trax LS e 1RS un touchscreen da 8,0 pollici per l’infotainment come dotazione standard, che è già un’unità più grande di quella offerta in precedenza sulla versione più sofisticata della generazione precedente. Un touchscreen per l’infotainment da 11,0 pollici è disponibile sugli allestimenti LT e superiori e comprende un quadro strumenti da 8,0 pollici. Questo centro di comando del conducente controlla gran parte della tecnologia della nuova Trax, come Apple CarPlay e Android Auto senza fili, un caricabatterie wireless disponibile e un hotspot WiFi.

Prezzo

I prezzi della Chevrolet Trax sono compresi fra i 19.150 euro della 1.6 LS a benzina da 116 CV, con due sole ruote motrici (ma la spesa può scendere a 16.800 euro se si “dà dentro” una macchina usata per rottamazione), e i 26.500 della 1.7 D LTZ 4×4 a gasolio (131 CV).

