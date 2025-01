Il segmento delle citycar elettriche in crescita

Negli ultimi anni, il mercato delle citycar ha subito una trasformazione significativa, principalmente a causa delle normative sempre più severe in materia di sicurezza e delle sfide economiche legate alla produzione di veicoli elettrici. Tuttavia, l’emergere di modelli come la Citroen C3 e la Hyundai Inster potrebbe segnare un cambiamento di rotta. Queste piccole auto elettriche si presentano con listini accessibili e caratteristiche innovative, rendendole ideali per l’uso urbano.

Design e stile: Citroen C3 vs Hyundai Inster

La Citroen C3 si distingue per un design tradizionale ma accattivante, con linee nette e un frontale caratterizzato da fari a LED che richiamano la tipica firma luminosa della casa automobilistica. Le protezioni in plastica nera sugli archi ruota e le minigonne laterali conferiscono un aspetto urbano e versatile, mentre le opzioni di personalizzazione attirano un pubblico giovane.

D’altro canto, la Hyundai Inster presenta un design più audace, ispirato alla sorella maggiore Casper. Le luci superiori a pixel e i gruppi ottici circolari conferiscono un tocco di originalità. Entrambi i modelli offrono protezioni in plastica per un aspetto robusto, ma la Hyundai punta su un’estetica più elaborata.

Interni e comfort: un confronto dettagliato

All’interno, la Citroen C3 è progettata per garantire il massimo comfort. I sedili, simili a quelli delle vetture di fascia superiore, sono dotati della tecnologia “Advanced Comfort”. La plancia è essenziale e include un display per le informazioni di base, con opzioni che variano a seconda dell’allestimento. Con un bagagliaio da 310 litri, la C3 si posiziona tra le migliori del segmento.

La Hyundai Inster, invece, offre un abitacolo più spazioso grazie all’assenza del tunnel centrale. Con due display da 10,25 pollici per l’infotainment e un pannello di controllo del climatizzatore, la Inster si presenta come una scelta moderna e funzionale. Entrambi i modelli sono pensati per accogliere comodamente quattro adulti, ma la Hyundai sembra puntare su un’esperienza più tecnologica.

Motorizzazioni e prestazioni

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Citroen C3 offre diverse opzioni: un motore termico da 100 CV, un ibrido mild e una versione completamente elettrica da 113 CV. Quest’ultima, con una batteria da 44 kWh, promette un’autonomia di circa 326 km. La C3 ibrida, invece, consente di percorrere il 50% del tempo in modalità elettrica grazie al sistema a 48 Volt.

La Hyundai Inster si concentra esclusivamente su motorizzazioni elettriche, con due varianti: una da 97 CV e una Long Range da 115 CV. Le batterie da 42 kWh e 49 kWh offrono autonomie rispettivamente di 327 km e 370 km, rendendo la Inster una scelta interessante per chi cerca un’auto elettrica senza compromessi.

Prezzi e conclusioni

In termini di prezzo, la Citroen C3 parte da 14.490 euro per la versione benzina, mentre la versione elettrica arriva a 23.900 euro. La Hyundai Inster, con un prezzo base di 24.900 euro, si posiziona leggermente più in alto, ma offre una gamma esclusivamente elettrica. Entrambi i modelli sono dotati di tecnologie moderne e sistemi di sicurezza avanzati, rendendoli scelte valide per chi cerca una citycar elettrica.