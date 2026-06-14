Classifica 2026: i modelli ibridi che conquistano il mercato italiano

La mobilità sostenibile è in ascesa: ecco i dieci modelli ibridi che stanno conquistando il mercato italiano nel 2026

Il mercato automobilistico italiano sta vivendo una vera e propria rivoluzione verde. Gli automobilisti italiani hanno abbracciato con entusiasmo le auto ibrideche rappresentano ormai la scelta preferita per un’auto nuova su due. Nel 2026, le ibride hanno raggiunto il 50,4% delle vendite, un incremento significativo rispetto al 44,5% del 2026. Vediamo insieme quali sono i dieci modelli che stanno dominando le classifiche di vendita nei primi cinque mesi dell’anno.

La Fiat Panda si conferma regina indiscussa del mercato, con un totale di 54.579 nuove immatricolazioni dall’inizio dell’anno. Questo modello, con le sue dimensioni compatte e il prezzo accessibile, è diventato un punto di riferimento per chi cerca un’auto pratica e sostenibile. La Jeep Avengercon le sue 17.399 immatricolazioni, si posiziona al secondo posto, dimostrando che anche le SUV ibride stanno guadagnando popolarità.

Le citycar dominano il mercato

Le citycar continuano a essere le protagoniste indiscusse del mercato italiano. La Toyota Aygo Xcon le sue 15.479 immatricolazioni, è un esempio perfetto di come un’auto compatta e full hybrid possa conquistare il cuore degli automobilisti. Anche la Fiat Grande Pandacon le sue 12.981 immatricolazioni, sta guadagnando terreno, grazie al suo design moderno e alle sue prestazioni efficienti.

La Toyota Yaris e la Yaris Cross completano il quadro delle citycar più vendute. La Yaris, con le sue 12.936 immatricolazioni, è un modello affidabile e versatile, mentre la Yaris Cross, con le sue 15.611 immatricolazioni, offre uno spazio aggiuntivo e un look più avventuroso.

Le SUV ibride in ascesa

Le SUV ibride stanno guadagnando sempre più consensi. La Volkswagen T-Roccon le sue 12.203 immatricolazioni, è un esempio di come un’auto di grandi dimensioni possa essere anche ecologica. La Nissan Qashqaicon le sue 10.444 immatricolazioni, offre una gamma di motorizzazioni ibride avanzate, tra cui il sistema e-Power di terza generazione.

La Ford Pumacon le sue 10.391 immatricolazioni, è un’altra SUV ibrida che sta conquistando il mercato. Questo modello, derivato dalla Fiestaoffre un equilibrio perfetto tra praticità e prestazioni. La MG ZScon le sue 8.599 immatricolazioni, completa la lista delle SUV ibride più vendute, dimostrando che anche i marchi emergenti possono competere con i giganti del settore.

La tendenza verso la mobilità sostenibile è inarrestabile. Gli automobilisti italiani stanno abbracciando sempre di più le auto ibrideche offrono un compromesso perfetto tra prestazioni e rispetto per l’ambiente. Con l’evoluzione continua delle tecnologie ibride, possiamo aspettarci che questa tendenza continui a crescere nei prossimi anni.