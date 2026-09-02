Classifica auto più vendute in Italia ad agosto 2026: i dati del settore

Il mercato automobilistico italiano continua a mostrare segni di vitalità, anche se con un ritmo leggermente rallentato rispetto ai mesi precedenti. Ad agosto 2026 sono state immatricolate 69.411 vetture, con un aumento del 3,2% rispetto alle 67.290 del corrispondente mese del 2025. Nel complesso, da gennaio ad agosto, le immatricolazioni hanno raggiunto quota 1.129.596, con una crescita dell’8,5% sullo stesso periodo dell’anno precedente.

Questi numeri riflettono un mercato in rapida evoluzione, con cambiamenti significativi sia nei marchi preferiti dagli italiani che nelle tipologie di alimentazione. Stellantis mantiene saldamente la leadership, ma i marchi cinesi stanno guadagnando terreno, mentre le motorizzazioni ibride continuano a dominare le preferenze degli acquirenti.

I marchi in ascesa e in calo

Stellantis ha chiuso agosto al primo posto con 18.021 immatricolazioni, pari al 26% del mercato, con un aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Nei primi otto mesi del 2026, il gruppo ha raggiunto 314.664 auto, con un incremento del 5,5%. A trainare la crescita è stato soprattutto il marchio Fiat, che ha registrato un aumento del 22,2% nel mese e del 28,8% nel cumulato.

Volkswagen ha seguito con 11.654 vetture, in calo dell’1,3% rispetto ad agosto 2025, ma con un bilancio annuale ancora positivo (+5,7%). Renault ha registrato 7.056 immatricolazioni, in calo del 5,2%, con una flessione dovuta principalmente al marchio Dacia.

La vera sorpresa arriva dai marchi cinesi. BYD ha quasi triplicato le immatricolazioni rispetto ad agosto 2025, con un aumento del 194,4%, mentre Omoda & Jaecoo ha fatto ancora meglio, segnando un +209,7%. Tra gli altri marchi in crescita ci sono Kia, MG, Suzuki e Honda, mentre Ford, Hyundai e Dacia hanno chiuso il mese in negativo.

Le preferenze degli italiani: ibride e elettriche in crescita

Le auto ibride continuano a essere le preferite dagli italiani, rappresentando il 46,9% delle immatricolazioni ad agosto 2026, con un aumento di 1,7 punti rispetto allo stesso mese del 2025. Le mild hybrid hanno pesato per il 30,1%, mentre le full hybrid hanno raggiunto il 16,8%.

Le motorizzazioni tradizionali, invece, hanno registrato un calo. La benzina è scesa al 20,1% del mercato, perdendo 4,4 punti, mentre il diesel si è fermato al 5,8%, con una flessione di 2,5 punti. Anche il GPL ha perso terreno, scendendo all’8,8%.

A guadagnare spazio sono state invece le auto elettriche. Le BEV hanno raggiunto il 6,4% del mercato, contro il 4,9% di agosto 2025. Ancora più evidente è stata la crescita delle plug-in hybrid, passate dal 7,1% al 12%. Gli italiani continuano a preferire l’ibrido, ma nel frattempo stanno dando sempre più spazio alle auto ricaricabili.

Le auto più vendute ad agosto 2026

Tra le auto ibride più vendute ad agosto 2026 troviamo la Fiat Panda in testa con 4.683 immatricolazioni, seguita dalla Jeep Avenger con 1.313 e dalla Toyota Yaris Cross con 1.210.

Per quanto riguarda le auto a benzina, la Citroen C3 ha dominato con 1.258 immatricolazioni, seguita dalla Volkswagen T-Cross con 1.003 e dalla Fiat Grande Panda con 999.

Nel segmento delle ibride plug-in, la BYD Seal U ha registrato 1.477 immatricolazioni, seguita dalla BYD Atto 2 con 437 e dalla Leapmotor B10 con 423.

Tra le auto elettriche, la BYD Dolphin Surf ha conquistato il primo posto con 220 immatricolazioni, seguita dalla Fiat 500 con 197 e dalla BMW iX3 con 190.

Infine, tra le auto a GPL, la Dacia Sandero ha dominato con 2.053 immatricolazioni, seguita dalla Dacia Duster con 883 e dalla Renault Clio con 818.