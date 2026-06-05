Classifica auto più vendute maggio 2026: Fiat Panda in testa, crescita delle elettriche

Il mercato automobilistico italiano continua a mostrare segnali di crescita, con 150.096 immatricolazioni a maggio 2026, un aumento del 7,64% rispetto allo stesso mese del 2026. Nonostante un leggero rallentamento rispetto ai mesi precedenti, il bilancio dei primi cinque mesi dell’anno registra un incremento del 9,4%anche se il confronto con il 2019 mostra ancora un calo del 13,2%.

La Fiat Panda si conferma la regina indiscussa del mercato con 8.965 unità vendute, grazie alla sua versatilità e alle dimensioni compatte che la rendono ideale per l’uso urbano. La Dacia Sanderocon 4.064 unitàsi piazza al secondo posto, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. La Leapmotor T03con 4.250 immatricolazionirappresenta la crescita delle vetture elettriche cinesi, mentre la Jeep Avenger e la Byd Atto 2 completano la top five.

Le tendenze del mercato: elettriche e ibride in crescita

Le vetture elettriche e ibride continuano a guadagnare quota di mercato. Le BEV (Battery Electric Vehicles) raggiungono l’8,8% a maggio, mentre le PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) arrivano al 10,2%. Le ibride tradizionali dominano ancora con il 47,1% di quota mensile, ma la tendenza è chiaramente verso le motorizzazioni ricaricabili, sostenute dagli incentivi statali e dalle normative aziendali.

Le alimentazioni tradizionali, come benzina e diesel, continuano a perdere terreno. Le auto a benzina scendono al 20,4% del mese, mentre le diesel si fermano al 6,6%. Le vetture a GPL mantengono una quota del 6,9%ma anche questo segmento è in calo.

I costruttori in ascesa e in difficoltà

Tra i gruppi automobilistici, Stellantis resta in testa con 43.498 immatricolazioni a maggio, grazie soprattutto al marchio Fiatche registra una crescita del 27,33% nel mese. Anche Leapmotor e BYD mostrano una crescita impressionante, rispettivamente con un aumento del 209,46% e del 208,54% nei primi cinque mesi dell’anno.

Non mancano però i segni meno: Ford e Hyundai registrano cali significativi, rispettivamente del 40,12% e del 40,86% a maggio. Anche Alfa Romeo è in difficoltà, con un calo del 28,35% nel mese.

La classifica completa delle auto più vendute

La top ten di maggio 2026 è dominata da modelli compatti e crossover. Oltre alla Fiat PandaDacia SanderoLeapmotor T03Jeep Avenger e Byd Atto 2troviamo la Peugeot 208la Citroën C3la Toyota Yaris Crossla Fiat Grande Panda e la Toyota Aygo X. La classifica completa include anche modelli come la Renault Capturla Volkswagen T-Roc e la MG ZS.

Il mercato italiano delle auto continua a evolversi, con una crescente attenzione verso le vetture elettriche e ibride. La Fiat Panda rimane un punto di riferimento, ma le cinesi stanno guadagnando terreno, offrendo alternative competitive e sostenibili. La sfida per i costruttori tradizionali è quella di adattarsi rapidamente a queste nuove tendenze per mantenere la loro quota di mercato.