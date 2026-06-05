Test drive 2026: le auto elettriche e ibride più innovative

Dalla Mercedes CLA Shooting Brake alla Dacia Duster Hybrid-G, ecco le auto che hanno fatto parlare di sé con le loro prove su strada. Scopri quali modelli hanno conquistato i tester con prestazioni e autonomia.

Il mondo automotive continua a evolversi con modelli sempre più innovativi e performanti. Le prove su strada del 2026 hanno messo alla luce vetture che spaziano dalle elettriche alle ibride, offrendo un ventaglio di soluzioni per ogni esigenza di guida.

Tra le novità più attese, la Mercedes CLA Shooting Brake si distingue per il suo design elegante e un’autonomia da record, capace di raggiungere fino a 769 km nel ciclo Wltp. Questo modello rappresenta un perfetto equilibrio tra stazione wagon e coupéoffrendo comfort e prestazioni senza compromessi.

Le elettriche che fanno la differenza

Le auto elettriche continuano a guadagnare terreno, con modelli che puntano su autonomia e comfort. La MG4 e la MG4 Urban sono due versioni che, pur condividendo la stessa base, offrono esperienze di guida diverse. La prima è pensata per chi cerca prestazioni, mentre la seconda punta sul comfort urbano.

Un altro modello che ha attirato l’attenzione è la Cupra Ravaluna citycar elettrica che si distingue per la sua agilità e divertimento di guida. Con un design compatto e tecnologie avanzate, è ideale per chi vive in città e cerca un’auto pratica ma non per questo meno performante.

Le ibride che conquistano

Le ibride continuano a essere una scelta popolare, grazie alla loro versatilità e ai consumi ridotti. La Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 è un esempio di come un SUV compatto possa offrire trazione e risparmio di carburante. Con un motore ibrido che combina efficienza e potenza, è perfetta per chi non vuole rinunciare alla trazione integrale senza aumentare i consumi.

La Hyundai NEXO rappresenta un passo avanti nel mondo delle auto a idrogeno. Con prestazioni convincenti e un’autonomia che supera i 600 kmquesta vettura dimostra che l’idrogeno può essere una valida alternativa alle tradizionali auto elettriche.

Le novità premium

Nel segmento premium, la Audi RS5 con motore ibrido ha dimostrato di essere una vettura capace di unire potenza e comfort. Con prestazioni che la rendono adatta sia per la guida su strada che in pista, è una scelta ideale per gli appassionati di guida sportiva.

La Genesis GV60 porta in Italia il lusso elettrico coreano, con un design elegante e tecnologie avanzate. Questo SUV elettrico si distingue per il suo interno spazioso e i sistemi di assistenza alla guida che rendono ogni viaggio più sicuro e confortevole.

Infine, la Porsche Cayenne Turbo Electric rappresenta l’apice della potenza elettrica, con prestazioni che lasciano a bocca aperta. Questo modello dimostra che le auto elettriche possono essere non solo ecologiche, ma anche estremamente performanti.

Le prove su strada del 2026 hanno mostrato una vasta gamma di modelli che rispondono alle esigenze di diversi tipi di guidatori. Dalle elettriche alle ibride, passando per i modelli premium, c’è l’imbarazzo della scelta per chi cerca un’auto innovativa e performante.