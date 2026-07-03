Classifiche consumi 2026 e vendite in Italia: chi domina le preferenze

Bilancio di metà anno: prove su strada per 23 modelli sul percorso Roma-Forlì e dati di mercato che mostrano la supremazia delle ibride e la crescita delle elettriche pure.

Nei primi sei mesi del 2026 sono stati raccolti due insiemi di informazioni che offrono un ritratto chiaro del mondo auto: da un lato le misure di consumo su strada effettuate su 23 vetture nuove lungo il percorso standard di 360 km tra Roma e Forlì dall’altro i dati di immatricolazione in Italia che fotografano le scelte degli acquirenti nei primi sei mesi dell’anno. Incrociando questi elementi si capisce quali alimentazioni premiano l’efficienza e quali modelli guidano le classifiche di vendita.

Le prove su strada hanno coinvolto veicoli a benzina, diesel, GPLfull hybrid e plug-in hybrid. I numeri di mercato invece mostrano come le ibride siano diventate la tecnologia dominante nelle scelte degli automobilisti italiani, con percentuali di quota che incidono in modo significativo sul profilo del parco circolante nuovo.

Classifiche consumi reali sul percorso Roma-Forlì

La prova pratica su 360 km ha messo in luce i modelli più economi per ogni tipo di alimentazione. Tra le auto a benzina si sono distinte le soluzioni con elettrificazione leggera: la classifica vede in vetta due modelli con media dichiarata di 4,05 l/100 km seguiti da una compatta a 4,15 l/100 km. Nella categoria diesel, un motore 2.0 TDI da 150 CV ha permesso a una berlina compatta di raggiungere una media eccezionale di 3,50 l/100 km mentre SUV e crossover diesel testati mostrano valori leggermente superiori attorno ai 4,00–4,10 l/100 km.

Dettagli per alimentazione

Per la benzina, la combinazione di mild hybrid e cambi moderni ha portato alle migliori performance di consumo: alcuni esemplari con architetture MHEV segnano riscontri intorno a 4,05 l/100 km equivalenti a oltre 24 km/l in termini pratici. I diesel tradizionali testati hanno comunque mostrato la miglior efficienza assoluta sul misto, con punte di 3,50 l/100 km su modelli dotati di 2.0 TDI e cambio automatico a doppia frizione.

Nella prova di una vettura alimentata a GPL — un grande SUV compatto con motore bifuel mild hybrid — il risultato medio rilevato è stato di circa 6,20 l/100 km (in sostanza 16 km/l), coerente con le caratteristiche di spazio e massa tipiche della categoria. Le full hybrid più efficienti hanno fatto registrare consumi intorno a 3,75 l/100 km con citycar e compatte che emergono per l’ottimo equilibrio tra motore termico e unità elettrica. Tra le plug-in hybrid un SUV premium testato ha ottenuto la miglior media su percorso misto grazie anche a una batteria capace di coprire oltre 100 km in elettrico: il consumo medio complessivo è sceso a circa 3,35 l/100 km.

Mercato italiano: immatricolazioni, quote e modelli che guidano il semestre

Il mercato italiano chiude un semestre in crescita: nel mese di giugno le immatricolazioni sono state poco più di 146.000 vetture, con un incremento del 10,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre il cumulato gennaio-giugno raggiunge circa 936.783 unità, in aumento del 9,6%. Questo andamento positivo è sostenuto dall’affermazione delle tecnologie elettrificate.

Quote per alimentazione e trend

Le ibride rappresentano la porzione più ampia del mercato con una quota del 46,1% di queste, la componente mild hybrid incide per il 30,1% e la full hybrid per il 16%. Le vetture completamente elettriche salgono fino al 10,1% delle immatricolazioni mensili, mentre le plug-in raggiungono una quota del 10,6%. In contrapposizione le alimentazioni convenzionali sono in calo: benzina al 18%diesel al 6,5% e GPL al 8,7%.

Sul fronte dei marchi, alcuni gruppi e brand hanno segnato forti rialzi: un grande costruttore europeo ha immatricolato più di 40.000 vetture a giugno, contribuendo a un cumulato semestrale vicino alle 290.000 unità e a una quota di mercato di quasi il 31%. Tra i marchi asiatici e cinesi si registrano crescite esplosive: un produttore cinese ha superato le 6.000 immatricolazioni nel mese con un incremento percentuale di oltre il 200% mentre un altro marchio elettrico accessibile è passato da poche centinaia a diverse migliaia di targhe nello stesso confronto annuale.

Per quanto riguarda i singoli modelli, la classifica semestrale è guidata da una citycar a tecnologia mild hybrid che ha superato le 62.000 immatricolazioni, seguita da un SUV compatto elettrificato e da versioni aggiornate della stessa famiglia di prodotto. Tra le novità emergono citycar elettriche economiche e SUV compatti che stanno scalando la top ten grazie a prezzi competitivi e offerte per il noleggio.

Complessivamente, l’incrocio tra i risultati delle prove su strada e i numeri di mercato conferma che le soluzioni elettrificate — sia leggere che complete — offrono oggi il miglior compromesso tra consumi misurati su strada e appeal commerciale nel mercato italiano.