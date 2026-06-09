Coenen vince entrambe le manche a Kegums e allunga la fuga nel Mondiale

A Kegums, il tracciato sabbioso del Gran Premio di Lettonia del 7 giugno 2026 ha visto Lucas Coenen imporsi in qualifica e nelle due manche della MXGP, allargando il margine in campionato; anche la MX2 ha riservato sorprese e conferme con Sacha Coenen protagonista.

Il weekend del gran premio di Lettonia a Kegums, valido come ottavo round del Mondiale Motocross 2026, si è chiuso con prestazioni nette sui terreni sabbiosi che caratterizzano il circuito baltico. Domenica 7 giugno la giornata ha consegnato conferme e scossoni: nella MXGP Lucas Coenen ha fatto sua la Qualifying Race e ha poi replicato con due successi nelle manche, mentre in MX2 Sacha Coenen ha mantenuto il dominio stagionale, non senza colpi di scena.

Le gare principali sono state programmate con partenze alle ore 12:15 (MX2 Gara-1), 13:15 (MXGP Gara-1), 15:10 (MX2 Gara-2) e 16:10 (MXGP Gara-2); tutte le manche sono state trasmesse in streaming su MXGP-TVDiscovery Plus e HBO Maxmentre la seconda manche di ciascuna classe è stata disponibile anche sulla rete televisiva pubblica in alta definizione e sul relativo servizio in streaming.

Prestazioni e numeri: la doppietta di Lucas Coenen in MXGP

Il belga Lucas Coenen ha confermato il suo stato di forma imponendosi prima nella Qualifying Race e poi in entrambe le manche del GP. Nella qualifica Coenen ha preceduto Jeffrey Herlings e Kay de Wolf, consolidando una leadership che, al termine del weekend, si è tradotta in un vantaggio consistente nella classifica generale. Le due vittorie in gara gli hanno permesso di portare il totale stagionale a 404 punticon Herlings fermo a 342 punti.

Ordine d’arrivo e conseguenze in campionato

Il podio finale del round ha visto Lucas Coenen al primo posto, Kay de Wolf piazzarsi secondo e Romain Febvre chiudere terzo, con un Tim Gajser in fase di recupero che ha ottenuto una quarta posizione nonostante qualche problema fisico. Il risultato ha avuto effetti immediati sulla classifica: Coenen ha allungato a 62 punti su Herlings, mentre Febvre e Gajser restano nel gruppo dei protagonisti con 310 e 294 punti rispettivamente; Kay de Wolf entra stabilmente nella top five con 273 punti.

MX2 a Kegums: Sacha Coenen continua a essere riferimento sulla sabbia

La categoria cadetta ha confermato la tradizione di favorire i specialisti della sabbia. Sacha Coenen ha firmato una doppietta simile a quella del fratello maggiore in MXGP, controllando entrambe le manche e aggiudicandosi il GP di categoria. Il weekend ha offerto partenze decisive, sorprese in gara e diversi ritiri per cadute o problemi meccanici che hanno rimodellato la classifica di giornata.

Prospettive e classifica MX2

Con i risultati di Kegums Sacha Coenen ha portato il suo bottino a 380 puntirafforzando la posizione in vetta: alle sue spalle si trovano Simon Längenfelder con 343 punti e Guillem Farres con 340, mentre Camden Mc Lellan si è issato a 326 punti. Alcuni piloti italiani hanno affrontato manche complicate, con ritiri e posizioni oltre la top ten, ma la lotta per le posizioni di vertice resta serrata.

Eventi di gara significativi e momenti chiave

La domenica a Kegums non è stata priva di momenti decisivi: in MXGP si sono registrati arrivi a rischio alla prima curva, capovolgimenti per atterraggi sbagliati e uscite di gara per alcuni piloti di riferimento, come Maxime Renaux e Andrea Bonacorsi, entrambi costretti al ritiro dopo cadute. In MX2 le cadute e gli atterraggi corti hanno influito sulle posizioni finali, mentre alcune rimonte hanno evidenziato la volontà di non cedere terreno su un circuito che esalta la tecnica sulla sabbia.

Dopo tre settimane consecutive di impegni iridati, il calendario prevede una breve pausa: la carovana del Mondiale tornerà in pista a giugno per il GP d’Italia a Montevarchi, dove le condizioni del tracciato e i piloti in forma promettono ulteriori sviluppi nella corsa al titolo sia in MXGP che in MX2.