Carburanti Italia: prezzi benzina e diesel questa settimana

La benzina in Italia costa in media 1.923 EUR/litro, mentre il diesel si attesta a 1.983 EUR/litro. Lo spread tra i due carburanti è di 0.06 EUR a favore della benzina.

Rispetto alla scorsa settimana, i prezzi sono diminuiti: la benzina è scesa dello 0.67%, passando da 1.936 EUR/litro a 1.923 EUR/litro, mentre il diesel ha registrato un calo dello 0.7%.

Il panorama nazionale mostra forti differenze tra le province. Trieste è la più cara con un prezzo di 1.988 EUR/litro, seguita da Nuoro a 1.970 EUR/litro e Crotone a 1.966 EUR/litro. All’estremo opposto, Sondrio offre il prezzo più basso a 1.840 EUR/litro, con Rovigo e Biella entrambe a 1.896 EUR/litro. Monza e Brianza e Frosinone chiudono la classifica delle più economiche con 1.900 EUR/litro e 1.904 EUR/litro rispettivamente.

I dati sono forniti da MIMIT — Osservaprezzi carburanti.