Collaborazione tra Auto e Moto d’Epoca Bologna e InterClassics Brussels

Due delle più grandi manifestazioni europee dedicate alle auto e moto d'epoca uniscono le forze per creare nuove opportunità di business e networking internazionale

Il mondo delle auto e moto d’epoca si arricchisce di una novità significativa per il 2026. Auto e Moto d’Epoca Bologna, la più grande manifestazione europea dedicata ai veicoli classici, e InterClassics Brussels, l’appuntamento di riferimento per il Benelux, hanno annunciato una collaborazione esclusiva. Questo accordo mira a rafforzare il ruolo internazionale dei due eventi in un momento di crescita del mercato delle auto storiche.

La partnership tra Bologna e Bruxelles rappresenta un passo fondamentale per ampliare la visibilità degli espositori e favorire nuove connessioni commerciali oltre i confini nazionali. Gli operatori italiani presenti a Bologna potranno esporre anche a Bruxelles attraverso un padiglione condiviso, mentre gli espositori di InterClassics Brussels avranno uno spazio riservato a Bologna. Questo modello è pensato per facilitare l’accesso a nuovi clienti e collezionisti in Europa.

Scambio di espositori e opportunità di business

La collaborazione tra le due manifestazioni si concretizza con la partecipazione incrociata degli espositori. Gli operatori italiani di Auto e Moto d’Epoca Bologna potranno esporre a Bruxelles sotto il marchio ‘Auto e Moto d’Epoca’, mentre gli espositori di InterClassics Brussels avranno uno spazio dedicato a Bologna con il nome ‘InterClassics Brussels’. Questo scambio permette di ampliare la visibilità dei partecipanti e creare nuove opportunità di business.

Le due fiere, già punti di riferimento nei rispettivi mercati, si presentano come piattaforme integrate capaci di facilitare l’accesso a nuovi clienti e collezionisti. La sinergia tra le due manifestazioni nasce dalla volontà di rispondere a una domanda crescente di scambio internazionale nel settore delle auto d’epoca.

Un pubblico di oltre 150.000 appassionati

La promozione congiunta delle due manifestazioni garantirà un pubblico complessivo che supera le 150.000 presenze tra collezionisti, operatori e appassionati. Questo rafforzerà la dimensione europea del comparto e offrirà nuove opportunità di networking e visibilità per il settore.

Davide Accorsi, Head of Sales Italy & International Markets di Intermeeting – Auto e Moto d’Epoca Bologna, ha dichiarato: ‘Questa collaborazione offre ai nostri espositori una concreta opportunità di raggiungere un pubblico sempre più internazionale. InterClassics Brussels è un evento di grande rilievo e siamo convinti che rafforzare il legame tra Bologna e Bruxelles crei nuove opportunità di business, networking e visibilità per il settore.’

Erik Panis, Exhibition Manager di InterClassics, ha aggiunto: ‘Auto e Moto d’Epoca è la più grande fiera europea dedicata alle auto classiche. Per noi questa cooperazione rappresenta un importante passo avanti nel processo di internazionalizzazione di InterClassics Brussels e costituisce una preziosa opportunità per rafforzare la nostra posizione. Grazie all’ampia rete del nostro partner possiamo ora raggiungere un nuovo pubblico italiano composto da espositori, collezionisti e appassionati.’