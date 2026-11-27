Prima di comprare un'auto elettrica usata, la batteria va controllata con dati misurati, documenti e una prova su strada. Ecco i passaggi da seguire.

Lo stato della batteria è uno degli aspetti principali da valutare prima di acquistare un’auto elettrica usata. Una misurazione recente dello State of Health, una diagnosi professionale, lo storico del veicolo e una prova su strada forniscono indicazioni utili per decidere.

Con il tempo una batteria di trazione perde gradualmente parte della sua capacità, senza diventare improvvisamente inutilizzabile. L’effetto più evidente è di solito una possibile riduzione dell’autonomia tra una ricarica e l’altra. L’obiettivo non è trovare per forza una batteria al 100%, ma verificare che le sue condizioni siano coerenti con età, chilometraggio, prezzo e uso previsto del veicolo.

Come leggere lo State of Health della batteria

Lo State of Health, o SoH, stima la capacità residua della batteria rispetto alla sua condizione di riferimento. Un SoH del 90% indica che la batteria conserva circa il 90% della capacità utile originaria. Per un dato affidabile conviene chiedere un certificato o una misurazione eseguita con apparecchiature professionali compatibili con il veicolo.

Il SoH non va confuso con lo State of Charge, o SoC, che indica la carica disponibile in un dato momento ed è mostrato in percentuale sul quadro strumenti. Una batteria può quindi segnare il 100% di carica e avere un SoH inferiore al 100%.

Non tutti i veicoli mostrano il SoH nei propri menu. Anche l’autonomia stimata sul quadro strumenti non è una misura diretta: dipende da livello di carica, consumi recenti, temperatura esterna, percorso e stile di guida. Per un veicolo PEUGEOT, il venditore può fornire un documento sullo stato di salute della batteria oppure si può richiedere un controllo presso la Rete PEUGEOT, che permette di verificare l’origine del documento tramite numero di riferimento, VIN, numero identificativo della batteria, chilometraggio e data della misurazione.

Le soglie aiutano a leggere il certificato, ma non equivalgono a una valutazione meccanica né a una stima del valore dell’auto. Due veicoli con lo stesso SoH possono differire per autonomia originaria, chilometraggio, storico di manutenzione e utilizzo precedente. La soglia del 70% corrisponde alla capacità minima coperta dalla garanzia PEUGEOT sulla batteria. Scendere sotto quel valore non rende la batteria inutilizzabile.

Storico, documenti e prova su strada

Per contestualizzare il SoH serve lo storico del veicolo: libretto di manutenzione, fatture, rapporti degli interventi, eventuali operazioni sulla batteria di trazione e il certificato più recente disponibile. Date e chilometraggi devono seguire una sequenza coerente, e la manutenzione raccomandata deve risultare eseguita. Un’auto con documentazione regolare è più semplice da valutare di una il cui percorso non si può ricostruire.

L’assenza di un registro completo delle ricariche non è necessariamente anomala, perché non tutti i veicoli o servizi memorizzano queste informazioni. Le dichiarazioni del venditore sulle precedenti abitudini di ricarica, però, non bastano a trarre conclusioni sulla batteria.

Durante la prova su strada conviene partire con un livello di carica noto, annotare l’autonomia stimata e il consumo visualizzato, percorrere un itinerario vario e confrontare al termine distanza, energia usata e variazione della carica. Una singola prova non permette di calcolare con precisione la capacità residua, ma può evidenziare incoerenze, messaggi di errore o anomalie di ricarica. Vanno verificate anche le spie accese, il riscaldamento, la climatizzazione e l’avvio della sessione di ricarica con un punto compatibile.

La potenza osservata in una singola ricarica non basta per diagnosticare la batteria. Il Battery Management System regola la potenza accettata in base a temperatura delle celle, tensione e stato di carica, quindi una ricarica sotto il valore massimo dichiarato non indica automaticamente un’anomalia. Lo stesso vale per la frenata rigenerativa, che può ridursi quando la batteria è quasi piena o quando la temperatura richiede una protezione temporanea. Un avviso persistente o l’impossibilità di ricaricare vanno invece verificati da un professionista.

Diagnosi professionale e garanzia residua

La diagnosi professionale è consigliabile se manca un certificato recente, se la prova su strada evidenzia un’anomalia o se servono ulteriori elementi prima di decidere. Può leggere le informazioni rese disponibili dal veicolo e i guasti memorizzati nelle centraline, e include di solito il SoH o la capacità stimata, i codici di errore, il bilanciamento di celle o moduli, il sistema di ricarica e la coerenza tra VIN, chilometraggio e documenti. Prima dell’incarico conviene chiedere che cosa comprende il controllo, se sarà rilasciato un rapporto scritto e se il SoH vi comparirà.

La batteria di trazione di un veicolo elettrico o ibrido plug-in PEUGEOT è coperta per 8 anni o 160.000 km, a seconda del limite raggiunto per primo, con una capacità minima garantita del 70%. La durata residua va calcolata dalla data effettiva di decorrenza della garanzia e dal chilometraggio, non dall’età approssimativa dell’auto. Nel caso di un usato, è utile chiedere al venditore la conferma scritta del periodo e del chilometraggio residui, insieme a eventuali condizioni specifiche.

Il programma PEUGEOT CARE può estendere la copertura di alcuni componenti meccanici ed elettrici fino a 8 anni o 160.000 km, in base all’idoneità del veicolo e al rispetto delle condizioni. È una copertura distinta da quella della batteria di trazione, e richiede di verificare che sia stata attivata e quali interventi di manutenzione la mantengano valida.

Per le Auto elettriche usate vendute da SPOTICAR, lo stato di salute della batteria viene controllato prima della vendita e il certificato SoH accompagna il veicolo. Il documento può riportare percentuale di SoH, chilometraggio al momento della misurazione, data del controllo e scadenza della garanzia batteria. Conviene verificare che i riferimenti corrispondano al veicolo esaminato.