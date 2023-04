Come abbassare il volante della Fiat 500: la guida

Vi spieghiamo tutto ciò che dovreste sapere per guidare in modo confortevole.

Non sapete come abbassare il volante della Fiat 500? Vi spieghiamo tutto ciò che dovreste sapere in merito. La regolazione del volante della vostra Fiat 500 sarà davvero utile. Vi permetterà infatti di avere una posizione comoda. Quest’ultima è essenziale per vedere la strada e accedere alle funzioni disponibili sul volante. Tuttavia, la corretta regolazione del volante deve essere accompagnata anche da una buona regolazione del sedile e degli specchietti, per essere in condizioni ottimali per la guida.

Per questo motivo, in questo articolo vi mostreremo innanzitutto come regolare correttamente il volante della vostra Fiat 500. In seguito vi diremo come posizionarvi bene sulla vostra Fiat 500.

Come abbassare il volante della Fiat 500

A seconda dell’anno di costruzione della vostra Fiat 500 e dei suoi optional, è possibile regolare l’altezza e la profondità del volante. Per farlo, basta tirare la leva posizionata sul piantone dello sterzo o sotto il volante. Quindi regolarlo in verticale, ma anche più o meno distante da voi. Ricordate di spingere indietro la maniglia per mantenere il volante in posizione.

Sappiate che per essere ben posizionati, dovete appoggiare le mani sul volante dalle 9 alle 15, con le braccia leggermente piegate e le mani allineate alle spalle. Dovrete anche sentirvi a vostro agio: se il volante risulta troppo basso, questo vi impedirà di muovere facilmente le gambe per premere il pedale del freno, della frizione o dell’acceleratore.

Al contrario, se il volante è troppo alto, non riuscirete a vedere correttamente la strada e finirete per avere dolore alle braccia perché la posizione non sarà abbastanza piacevole.

Avanzare o invertire il sedile della vostra fiat 500

La posizione del sedile è molto importante per assicurarvi di rimanere il più a lungo possibile comodi, ma anche per stare attenti. A tale scopo è necessario regolare la distanza tra i pedali e il sedile. Basta tirare una maniglia posizionata sotto il sedile e farla scorrere in avanti o indietro a seconda della propria taglia.

Per sapere se la distanza è corretta, dovreste essere in grado di posizionare il piede sinistro sul pedale della frizione con il ginocchio leggermente piegato. Poi dovete essere in grado di premere mantenendo il tallone a terra. Fate attenzione a non avvicinarvi troppo perché altrimenti rischiate di ritrovarvi con le ginocchia nel cruscotto. Viceversa, se siete troppo lontani, non riuscirete a inserire correttamente la frizione.

