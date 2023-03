Alcune auto diventano vecchie dopo pochi mesi dalla loro uscita, ma non il SUV Fiat 500X, con la sua nuova versione Hybrid. Il passare del tempo non sembra aver avuto alcun effetto sul membro più grande della famiglia 500, soprattutto perché Fiat l’ha sapientemente ringiovanita nel 2018 e all’inizio del 2022.

Le recenti modifiche sono state lievi e hanno riguardato principalmente l’adozione del logo 500 sul frontale al posto del logo Fiat, per evidenziare il legame con la 500 elettrica.

Fiat 500X Hybrid: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Dimensioni

Con una lunghezza di 4,26 m, una delle più generose nella categoria dei piccoli SUV, la Fiat 500X offre un abitacolo spazioso. Con un buon spazio per la testa, un’ampia larghezza per non dare gomitate al vicino e un sedile a panchina di facile accesso e più che sufficiente per gli adulti, la Fiat 500X è una delle migliori della sua categoria.

Il volume del bagagliaio è inferiore (240 dm3 secondo le nostre misurazioni), ma si può comunque caricare facilmente la spesa settimanale. Infine, anche se la presentazione dell’insieme, con alcune plastiche non molto “di qualità” e la dotazione multimediale, non sono le più moderne o raffinate, la plancia non sembra vecchia per tutto ciò.

Motori

Sebbene i costruttori si affrettino a usare la parola ibrido, si sa che dietro a questo termine ci sono diverse tecnologie e non tutte sono efficaci. Non sorprende che il SUV Fiat 500X utilizzi la stessa tecnologia della Tipo Cross Hybrid e che viene utilizzata anche sotto il cofano dell’Alfa Romeo Tonale.

Insomma, ibridazione sì, ma al minimo, visto che si viaggia a elettricità solo per brevi periodi. Tuttavia, sulla carta, questa tecnologia può essere allettante perché promette un risparmio di carburante.

Da un punto di vista puramente contabile, il motore ibrido da 130 CV non delude nel SUV Fiat 500X. Garantisce sorpassi sicuri con un’accelerazione tonificante (6,4 secondi da 80 a 120 km/h, come misurato dal nostro radar). Tuttavia, con una media di 7,1 l/100 km di carburante sovralimentato, il SUV non è certo un abisso, ma è ben lontano dall’essere sobrio come una Renault Captur E-Tech 145 CV (5,7 l/100 km) o una Toyota Yaris Cross 5,5 l/100 km.

LEGGI ANCHE: