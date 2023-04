Dove vengono costruite le auto Fiat? Una breve storia

In questo articolo troverete un breve riepilogo della sua storia e la posizione dei vari stabilimenti.

Dove vengono costruite le auto Fiat? La Fiat, una delle case automobilistiche più amate al mondo, ha avuto una storia affascinante che comprende guerre, innovazioni automobilistiche e conquiste internazionali. Di seguito abbiamo delineato la storia della Fiat e la sua incredibile vicenda negli ultimi 100 anni.

L’inizio

La storia della Fiat inizia nel 1900, quando l’imprenditore italiano Giovanni Agnelli apre la prima fabbrica Fiat a Torino, in Italia. Agnelli fondò l’azienda automobilistica con un gruppo di investitori locali, chiamando la loro nuova impresa: Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT), o Fabbrica Italiana Automobili di Torino.

La prima fabbrica era piuttosto piccola e impiegava solo 150 persone al giorno. Ma la piccola casa automobilistica ebbe successo in patria, il che spianò la strada agli Agnelli per fondare la prima fabbrica Fiat negli Stati Uniti nel 1908.

La Fiat rimase una delle auto più vendute in Europa per i successivi 100 anni, soprattutto nella sua patria, l’Italia. Sopravvisse al regno di Mussolini durante la Seconda Guerra Mondiale, sviluppando nuove tecnologie innovative che si spinsero fino alle ferrovie, ai camion commerciali e persino agli aeroplani. Dopo la guerra, la Fiat cercò di espandere nuovamente la propria offerta negli Stati Uniti, ricostruendo molte delle sue precedenti attività negli Stati Uniti. Da quel momento in poi, le Fiat divennero roadster popolari negli Stati Uniti, soprattutto tra i giovani americani, una tendenza che continua ancora oggi.

Dove vengono costruite le auto Fiat?

Fiat è una vera e propria multinazionale. Gli stabilimenti sono diversi: 155, di cui 46 in Italia e 109 all’estero.

In Italia gli impianti si trovano a Cassino, Melfi, Mirafiori e Pomigliano.

