Come aprire il cofano della macchina bloccato?

Vi state chiedendo come aprire il cofano bloccato della macchina senza chiavi? Ci sono diverse cose che dovreste sapere.

Innanzitutto, le chiavi serviranno esclusivamente per aprire la portiera dell’auto. Per l’apertura del cofano avrete semplicemente bisogno di tirare una leva posta generalmente sotto il cruscotto, precisamente verso sinistra.

Aprire il cofano della macchina bloccato senza usare le chiavi

Occorreranno un filo di rame e una chiave inglese. Per aprire il cofano della macchina senza chiavi non dovrete fare altro che inserire il filo di rame nella molla che tiene la chiusura del cofano.

Successivamente, prendete la chiave inglese e trascinate questo fermo verso sinistra. Il cofano si aprirà!

Anche un cacciavite dovrebbe andare bene e basterà trascinare il fermo verso il basso.

Come aprire il cofano normalmente

Dovrete cercare la levetta posta in basso al cruscotto, come dicevamo prima.

Dopo aver tirato la levetta sentirete un click. Adesso uscite e spostatevi davanti al cofano.

Una volta sbloccato il chiavistello, per aprire il cofano è necessario trovarsi all’esterno del veicolo. Azionare il chiavistello esterno. Sarà possibile sollevare il cofano solo di pochi centimetri fino a quando non si sposterà la leva esterna sotto il cofano per sbloccarlo completamente.

Per tenere il cofano in posizione, utilizzare l’asta metallica situata all’interno del vano motore, vicino alla parte anteriore dell’auto. Alcuni modelli non richiedono l’asta e il cofano rimarrà in posizione da solo.

Come trovare la levetta interna

Trovare il chiavistello può essere un po’ complicato se non si sa bene dove guardare. Il fermo di sblocco può trovarsi in una delle seguenti aree del veicolo:

Sotto il cruscotto, vicino alla porta del conducente.

Nella parte inferiore del cruscotto sotto il piantone dello sterzo

Sul pavimento del lato guida

