Slittamento, pedale molle o duro, marce difficili e rumori sospetti sono i segnali di una frizione in difficoltà. Ecco i test pratici per verificarne lo stato e le cause più comuni dell'usura.

La frizione è l’organo della trasmissione che permette di dosare la potenza del motore trasmessa alle ruote. Con il tempo si consuma e inizia a dare segnali precisi. Capire se è da cambiare significa riconoscere questi sintomi e confermarli con alcune prove semplici, da fare prima di rivolgersi all’officina.

I campanelli d’allarme più frequenti sono rumori o scricchiolii quando si preme il pedale, un pedale molle, difficoltà nell’inserire le marce e un funzionamento irregolare dell’attrito. Se la frizione stacca molto in alto, la cambiata risulta poco dolce e l’auto strattona: in questo caso il componente va sostituito.

I sintomi che indicano una frizione da cambiare

Frizione che slitta

Lo slittamento indica una forte riduzione del coefficiente di attrito tra disco frizione e volano. Il motore non riesce a trasferire tutta la coppia alla trasmissione collegata alle ruote, e il contagiri sale più in fretta del tachimetro. Tra le cause più comuni ci sono l’eccessiva lubrificazione, le perdite d’olio e la sostituzione di singoli pezzi al posto dell’intero kit frizione.

Pedale duro

Quando il pedale oppone molta resistenza, di solito l’attrito si forma sul cavo o sul leveraggio di azionamento, che tendono a gripparsi. Il pedale molle, al contrario, rientra tra i segnali di malfunzionamento già citati.

Cinque controlli da fare in autonomia

Per una verifica accurata conviene procedere con ordine. Prima di tutto, prova la frizione su una strada privata e pianeggiante, così da osservarne il comportamento reale. Poi controlla il gioco del pedale: deve esserci una corsa libera di un paio di centimetri prima che la frizione intervenga. Premendo leggermente il pedale si avverte la resistenza che segna il punto di attacco. Se il gioco è troppo ridotto, la frizione può non staccare del tutto, generando attrito eccessivo e quindi usura.

Il terzo controllo riguarda il livello del liquido dei freni, che alimenta anche il circuito della frizione. Un livello basso può indicare una perdita causata da guarnizioni difettose.

Il quarto è il test dell’attrito: premi lentamente il pedale, inserisci la prima o la seconda marcia e rilascia con delicatezza la frizione senza toccare l’acceleratore. L’auto dovrebbe spegnersi, e se succede la frizione funziona correttamente. Se invece il motore continua a girare, la frizione è probabilmente consumata.

L’ultimo controllo si fa durante la guida: l’auto deve muoversi in modo fluido, senza rallentamenti o accelerazioni improvvise, e la frizione deve rispondere bene sia in frenata sia in accelerazione.