Dalla Truck Series al titolo NASCAR Sprint Cup del 2014: il percorso di Kevin Harvick, pilota di Bakersfield con una lunga carriera tra camion, Xfinity e Cup.

Kevin Michael Harvick è un pilota automobilistico statunitense nato a Bakersfield l’8 dicembre 1975. Nel 2014 ha conquistato la NASCAR Sprint Cup Series, e oggi corre a tempo pieno nella NASCAR Cup Series guidando la Ford Mustang numero 4 per la Stewart-Haas Racing.

Gli esordi nella Truck Series e nella Busch Series

La carriera di Harvick in NASCAR è iniziata nel 1995 nella Craftsman Truck Series, categoria nella quale ha gareggiato fino al 1999. Nel 2000 è passato alla Busch Series (oggi Xfinity Series) con il Richard Childress Racing, team con cui ha vinto il campionato della categoria nel 2001 e nel 2006. Nel 2001 ha iniziato a correre anche nella Sprint Cup Series, sempre con la stessa scuderia, restandovi fino al 2013.

Il passaggio alla Stewart-Haas Racing e il titolo del 2014

Nel 2014 Harvick ha cambiato squadra, approdando alla Stewart-Haas Racing. Nella stagione ha conquistato il campionato Sprint Cup all’ultima gara. Nel 2007 aveva già vinto la Daytona 500, una delle corse più importanti del calendario.

Nel 2002 Harvick ha fondato, insieme alla moglie DeLana, la Kevin Harvick Incorporated, squadra attiva nella Nationwide Series e nella Camping World Truck Series. La scuderia ha chiuso nel 2011.