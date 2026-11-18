Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 alcune autostrade italiane richiedono gomme invernali o catene a bordo. Ecco dove, fino a quando e quanto costano le violazioni.

Su alcune tratte autostradali italiane vige, dal 15 novembre 2026 fino al 15 aprile 2027, l’obbligo di montare pneumatici invernali oppure di avere catene da neve a bordo. L’obbligo riguarda solo i tratti soggetti a una specifica ordinanza emessa dal concessionario, che tiene conto della posizione geografica e delle caratteristiche del territorio. La cartellonistica verticale indica sempre la prescrizione sul singolo tratto, quindi chi viaggia deve verificarla prima di partire.

Le gomme termiche o all season, così come le catene o le calze da neve, rappresentano le soluzioni ammesse dal Codice della Strada. Il periodo indicato dal 15 novembre al 15 aprile non è però un limite rigido, perché la posizione geografica e le condizioni meteo possono anticipare o prolungare l’obbligo.

Chi gestisce le autostrade e chi emette le ordinanze

In Italia la maggior parte delle autostrade è affidata a società concessionarie. Dal 2012 l’ente concedente è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha sostituito l’ANAS in questo ruolo. L’ANAS mantiene comunque la gestione di alcune autostrade senza pedaggio, come la Salerno-Reggio Calabria e la Palermo-Catania, oltre a tutte le strade statali e ai raccordi autostradali.

Il concessionario più grande è Autostrade per l’Italia, che gestisce 2.855 km di rete e copre 14 regioni. Tra gli altri operatori figurano Autostrada dei Fiori, Milano Serravalle, Autovie Venete e Autostrada del Brennero. Quasi tutti emettono ordinanze per l’obbligo di gomme invernali o catene, e le tratte interessate cambiano da gestore a gestore.

Le ordinanze non riguardano le zone con clima mite durante l’inverno, come i tratti vicini a Roma, Napoli o Palermo. L’obbligo si concentra dove nel periodo freddo si formano ghiaccio o neve. Viabilità Italia, organismo della Polizia stradale, ha pubblicato il Piano Neve per la stagione 2026-2027, che contiene l’elenco delle tratte dove può scattare il fermo dei mezzi pesanti e le aree di accumulo con il numero di stalli disponibili nel nord, centro e sud Italia.

Calze da neve, quattro stagioni e deroghe sulla velocità

Chi non vuole cambiare le gomme può viaggiare con quelle estive, purché abbia a bordo catene da neve della misura corretta e compatibili con il veicolo. Quando il fondo lo richiede, le catene vanno montate sulle ruote motrici seguendo le indicazioni del costruttore, anche sulle auto a trazione integrale. Le calze da neve sono ammesse come alternativa alle catene metalliche, ma devono essere omologate secondo la norma UNI EN 16662-1:2020, recepita dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2023.

Chi monta gomme quattro stagioni è esonerato dal cambio, a condizione che sul fianco compaia la sigla M+S (Mud and Snow). Molti battistrada riportano anche il simbolo 3PMSF, che certifica test specifici su fondi innevati. In Italia il simbolo non è obbligatorio per le ordinanze standard, ma resta un riferimento utile per chi guida spesso su neve.

La circolare ministeriale 1049 del 17 gennaio 2014 consente, dal 15 ottobre 2026, di montare pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione, purché non si scenda sotto la lettera Q (160 km/h). Questa deroga scade il 15 maggio 2027, data entro la quale le gomme declassate devono tornare agli pneumatici estivi. Le gomme invernali conformi a tutti i parametri del libretto possono invece restare montate tutto l’anno.

Sanzioni per chi circola senza dotazioni

Chi viene fermato senza le dotazioni obbligatorie rischia una multa da 87 a 344 euro su extraurbane e autostrade, secondo l’articolo 6 del Codice della strada. Nei centri abitati la sanzione è regolata dall’articolo 7. Il valore delle multe indicato in altre fonti va da 41 a 168 euro in città, da 84 a 335 euro fuori dai centri abitati e da 80 a 318 euro in autostrada, con la possibilità di decurtazione di 3 punti nei casi più gravi.

In presenza di neve o ghiaccio, gli agenti possono impedire la prosecuzione della marcia a chi non ha le dotazioni richieste. Sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali, il conducente deve abbandonare immediatamente la carreggiata. Chi circola fuori dal periodo consentito con gomme dall’indice di velocità inferiore al libretto rischia una multa da 430 a 1.731 euro e il ritiro della carta di circolazione.

Motocicli e ciclomotori sono esclusi dall’obbligo ordinario, ma durante la validità delle ordinanze possono circolare sulle strade interessate solo se non nevica e se sull’asfalto non ci sono neve o ghiaccio. Prima di rimontare le gomme invernali riposte in estate conviene controllare pressione, fianchi e battistrada: il limite minimo di legge è 1,6 millimetri, ma sulla neve è preferibile non scendere sotto i 3-4 millimetri.