Come distinguere concept, pre-serie e produzione in fiera

Capire se un’auto è concept, pre-serie o produzione leggendo davvero la scheda tecnica. Piattaforma, pesi, batterie, aerodinamica, omologazioni e ADAS, più una checklist tascabile.

Tra luci, schermi e prototipi scintillanti, distinguere cosa sia visione e cosa sia prodotto pronto per la strada non è immediato. Una scheda tecnica, però, racconta più di mille slogan: basta sapere dove guardare e come collegare i dati tra loro. Il trucco è cercare coerenza tra piattaformapesi dichiaraticapacità batteria aerodinamica misurabile, riferimenti a cicli di omologazione e livello reale degli ADAS.

Questa guida offre un metodo rapido e replicabile per leggere le informazioni in fiera e ricondurre ogni novità al suo stadio: concept pre-serie o modello di produzione. Focus sui parametri davvero discriminanti, sui dettagli che tradiscono l’inesperienza progettuale e su una checklist tascabile per valutazioni rapide e comparabili tra stand.

Piattaforma: architettura, quote e vincoli industriali

Il primo filtro è la piattaforma. Una base dichiarata e già in esercizio su altri modelli suggerisce maturità industriale; sigle proprietarie, moduli e misure note (passo, carreggiate, ingombri del pacco batterie) indicano una produzione plausibile. Se la scheda parla di “architettura dedicata” senza specifiche numeriche o compatibilità con linee esistenti, si è davanti a un concept. Verificare: passo espresso al millimetro, quote sospensioni, schema elettrico a 400 V o 800 V layout dei motori. L’assenza di dati sui punti d’attacco e sulle sezioni a deformazione programmata è un segnale di studio stilistico più che tecnico.

Controllare la coerenza tra passo e capacità batteria: su una piattaforma compatta, una batteria “miracolosa” da oltre 90 kWh spesso non trova spazio senza sacrificare abitabilità o crash-box. Se le misure esterne non cambiano ma la batteria cresce, chiedersi dove vengano recuperati i litri: tunnel centrale, doppio fondo o aumento dell’altezza del pianale? Qui un progetto industriale mostra i suoi compromessi, mentre un prototipo può nasconderli.

Pesi: realismo, distribuzione e materiali dichiarati

Il peso è il grande smascheratore. Una media elettrica con 75–80 kWh difficilmente scende sotto 1.700–1.900 kg con dotazioni complete. Se la scheda promette 1.500 kg con trazione integrale e batteria capiente, cercare dettagli su materiali (percentuale di alluminio, acciai altoresistenziali, compositi) e componentistica. Un pre-serie realistico indica il peso in ordine di marcia con conducente, non il “peso a secco”. Il valore in massa a vuoto secondo standard europei è un buon indice: diciture vaghe sono tipiche del concept.

Verificare la distribuzione: dati 50:50 sono rari su SUV alti con pacchi batteria elevati; numeri troppo perfetti sono sospetti. Incrociare peso con misure freno e misure pneumatici: dischi piccoli e gomme strette su pesi elevati raccontano un progetto non allineato. Un’auto di produzione mostra coerenza tra massa, impianto frenante e indice di carico degli pneumatici.

Batterie e ricarica: capacità reale, efficienza e termica

La capacità lorda/netta va sempre distinta. Un dato unico, senza chiarire il netto, è un campanello d’allarme. Efficienze “record” richiedono supporto: chimica celle (NMC, LFP, LMFP), densità energetica, gestione termica. Se si citano ricariche da 10 a 80% in meno di 20 minuti, cercare la curva di ricarica, il picco in kW e la temperatura operativa. Senza quelle informazioni è tipica retorica da concept. Un pre-serie serio esplicita voltaggio sistema, finestra SoC utile e strategia di precondizionamento.

Incrociare autonomia e capacità con ciclo dichiarato: con WLTP una berlina media da 75 kWh netti oltre 650 km richiede Cd e A frontal contenuti e pneumatici ottimizzati; risultati altissimi con ruote larghe e assetto SUV suggeriscono stime di studio o valori su cicli non comparabili. Chiedere sempre il riferimento: WLTPEPA o range “stimato”.

Aerodinamica e cicli omologativi: numeri misurabili o promesse

Un coefficiente di resistenza (Cd) credibile è accompagnato dall’area frontale (A). Un Cd 0,19 senza A è poco utile: l’efficienza dipende dal prodotto Cd·A. Osservare elementi mobili: prese d’aria attive, alette e diffusori. Se sono puri esercizi di stile, la scheda evita di descriverne la logica di attuazione e i benefici misurati. Un modello di produzione cita dati in galleria del vento, normative di impatto con pedoni e vincoli per la targa e sensori.

Per i cicli di omologazione cercare diciture come conformità a regolamenti UNECE, classi fari, livelli di emissione elettromagnetica, rumorosità esterna, pesi su assi. Un pre-serie avanzato indica almeno omologazioni provvisorie o test in corso con riferimenti a laboratori o standard. La mancanza totale di riferimenti normativi segnala un concept, per definizione svincolato dalle regole di produzione.

ADAS e software: livelli dichiarati vs disponibilità reale

Su ADAS e guida assistita, diffidare dei “livelli” sbandierati senza mappa funzionale. Un prodotto pronto specifica funzioni per dominio: mantenimento corsia con assistenza al cambio di corsia, ACC predittivo, monitoraggio attenzione, aggiornamenti OTA e limitazioni operative (meteo, segnaletica, geofence). Chiedere la disponibilità geografica e l’abilitazione legale. Un pre-serie serio indica sensori (radar, lidar, camere), potenza di calcolo e ridondanze. Se mancano i domini ISO o i riferimenti a convalida su chilometraggi reali, si tratta più di ambizione che di roll-out imminente.

Attenzione al linguaggio: “capable of” spesso anticipa hardware predisposto ma software non attivo al lancio. Un modello di produzione presenta funzioni omologate e calendario OTA con versioni, non generici “arriverà”.

Checklist tascabile per la fiera: 10 domande sì/no

Piattaforma nominata e già in uso? Sì indica produzione, No tende al concept.

Passo, carreggiate e pesi con unità standard? Se mancano, campanello d’allarme.

Batteria con netto/lordo dichiarati e voltaggio di sistema?

Curva di ricarica con picco kW e finestra SoC indicati?

Cd e area frontale entrambi presenti o solo il Cd?

Ciclo autonomia specificato (WLTP/EPA) e versione del protocollo?

Massa a vuoto secondo standard e coerenza con freni/pneumatici?

Elenco sensori ADAS, funzioni attive al lancio e limitazioni note?

Riferimenti a conformità UNECE o omologazioni in corso?

Tempistiche industriali: impianto di produzione, trimestre di start-of-production, mercati di lancio?

Compilare la checklist per ogni vettura permette confronti oggettivi. Se tre o più risposte sono negative o vaghe, l’oggetto è verosimilmente un concept una o due lacune suggeriscono pre-serie; tutte positive puntano al modello di produzione. Portare un taccuino, annotare i numeri chiave e chiedere riferimenti precisi: nei saloni, la differenza sta nei dettagli misurabili.