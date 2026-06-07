Come le Chevrolet EV hanno conquistato il cuore di Flip

Flip, un meticcio di Husky, ha sviluppato una passione per le auto elettriche Chevrolet, riconoscendo il loro suono distintivo e reagendo con entusiasmo quando sente una Blazer EV

In un angolo della California del Sud, un cane di nome Flip ha sviluppato una passione inaspettata: le auto elettriche Chevrolet. Tutto è iniziato con un suono, un ronzio da astronave che ha catturato la sua attenzione e che ora lo fa scodinzolare di gioia.

Dal 2016, le autorità federali statunitensi richiedono che tutte le auto elettriche e ibride emettano un suono di avviso per i pedoni quando viaggiano sotto i 30 km/h. Questo per evitare che i pedoni, come i runner, siano colti di sorpresa dal silenzio delle vetture elettriche. Sopra quella velocità, il rumore degli pneumatici è considerato sufficientemente udibile.

Il suono che conquista i cani

Ogni marchio ha adottato una soluzione leggermente diversa per questo suono di avviso. Tesla, ad esempio, ha un suono cartoonesco simile a un’astronave, mentre altri marchi utilizzano il pink noiseun rumore bianco rosa. Tuttavia, la maggior parte delle auto elettriche emette un suono simile a un hoverboard o a un aspirapolvere del futuro.

Per Flip, con le sue orecchie superpotentidistinguere questi suoni è un gioco da ragazzi. I cani, infatti, sono in grado di riconoscere rumori specifici dei veicoli. Il meticcio di San Bernardo di un amico, ad esempio, riconosce il borbottio del V8 della Lexus LC500 del proprietario. Ma nel mondo delle elettriche, le note arrivano più chiare, rendendo Flip un autentico appassionato delle EV Chevrolet.

La reazione di Flip

Quando Flip sente il suono della Chevrolet Blazer EV del suo padrone, la sua coda inizia a scodinzolare, si apposta sul divano per guardare fuori dalla finestra e corre eccitato verso la porta. Per lui, quel suono significa che il suo migliore amico sta tornando a casa.

Tuttavia, i cani sono incapaci di generalizzare. Se Flip ha imparato che il suono della Blazer EV significa papà è a casaè un’esperienza molto più spiazzante quando sente lo stesso suono mentre è in giro. Ogni volta che sente una Honda Prologue, che emette lo stesso suono di avviso, Flip scatta sull’attenti, fissa l’auto con intensità e a volte scodinzola, tirando eccitato il guinzaglio.

Un amore incondizionato

Flip ha sviluppato un amore incondizionato per le auto elettriche Chevrolet, riconoscendo il loro suono distintivo molto prima di qualsiasi appassionato umano. Quando sente una Chevrolet Blazer EV vicino, riesce solo a mezzo camminarecon la testa bloccata su di lei e le orecchie dritte. È ossessionato.

La buona notizia è che, nonostante la barriera linguistica, sono riuscito a trasformare il mio migliore amico in un appassionato certificato di auto elettriche. Riesce a identificare l’arrivo di una Chevrolet Blazer EV molto prima persino dell’appassionato più aquilino di vista e di orecchio.

L’unico lato negativo è che temo di spezzargli il cuore. Quando finirà il leasing della mia Blazer EV, non so cosa prenderò. Ma non riesco a immaginarmi di guardarlo nei suoi occhioni e spiegargli che mi dispiace, che stavolta non è una EV Chevrolet.

Sospetto, però, che il suo amore per il ronzio cupo di una Blazer o di una Equinox sopravvivrà ben oltre il mio contratto di leasing. Proprio come quando ne vediamo una insieme, non ha bisogno di sapere cosa significhi quel suono. Sa solo che lo adora.