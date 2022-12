Mantenere la batteria è un compito molto delicato e importante. Vi sveliamo come fare in pochi e semplici passi.

Sapere come mantenere la batteria della moto vi permetterà di gestirne meglio la manutenzione e di evitare spiacevoli inconvenienti.

Come per la batteria dell’auto, anche quella della moto ha bisogno di alcuni accorgimenti specifici. Che si tratti di controlli regolari a interventi da effettuare in caso di batteria scarica, vi spieghiamo tutto ciò che dovreste fare per prendervene cura in modo efficace.

Come mantenere la batteria della moto: consigli di manutenzione

Controlli periodici

Innanzitutto, controllate regolarmente la batteria per assicurarvi che sia in buone condizioni. Ciò significa che potrete anche portarla da un professionista, in modo da intervenire immediatamente in caso di necessità.

Assicuratevi anche che l’acqua non penetri all’interno e che non ci siano perdite strane. Innanzitutto, l’acqua può far arrugginire i connettori metallici, mentre le perdite indicano che c’è qualcosa che non va ed è necessario intervenire quanto prima!

Classica manutenzione

Quando si parla di normali batterie, è necessario sapere che le celle elettrolitiche devono essere rabboccate con l’acqua distillata. In questo caso, per aiutarvi con le quantità, potrete usufruire dell’indicatore min/max.

Il livello dell’acqua deve essere controllato regolarmente, almeno una volta ogni due settimane. Se non trascurate questi aspetti, sarete già a metà dell’opera.

Controllare i terminali

I terminali svolgono un ruolo vitale e spesso sono soggetti a erosione e accumulo di sporco. Munitevi di attrezzi adatti e puliteli, rimuovendo polvere e residui. Assicuratevi anche che i terminali non siano allentati, perché in questo caso la moto potrebbe dare molti problemi (in particolar modo l’avvio).

La carica

Per ultima, ma non meno importante, la carica deve essere controllata regolarmente. Non lasciate che le batterie si esauriscano completamente, soprattutto nel caso in cui la moto non venga accesa per molto tempo.

In commercio esistono molti caricatori semplici da usare, che permetteranno alla batteria di caricarsi in modo efficace. Assicuratevi di farlo almeno una volta a settimana, in base alle necessità.

