Come personalizzare la tua moto con grafiche adesive e pellicole wrapping

I motociclisti hanno vari modi per rapportarsi con la loro “creatura”. C’è chi la sceglie anche per determinate caratteristiche estetiche e, proprio per questo, la lascia così com’è e chi vuole imprimere il suo marchio personalizzandola. Ci sono vari modi per rendere la propria moto un pezzo unico, tra cui l’applicazione di grafiche adesive e di pellicole wrapping. Sul web esistono alcuni marketplace specializzati nella vendita di adesivi e grafiche adesive per moto, come ad esempio vulturbike.com, leader del settore customizzazione moto.

Adesivi e grafiche adesive personalizzate: applicazione e caratteristiche

Per quanto riguarda il primo metodo di personalizzazione, consente di modificare le proprie carene in modo esteticamente soddisfacente ed economicamente sostenibile (rispetto, per esempio, ad operazioni in cui vengono coinvolti specialisti del settore). Se scegliete questo metodo, dovrete dotarvi del seguente materiale:

• rotolo adesivo colorato (reperibile in studi grafici o direttamente dalla casa produttrice)

• taglierino

• straccio asciutto

• spatolina specifica

• pistola termina

Dopo aver smontato la carena che intendete personalizzare e dopo aver verificato che sia pulita e asciutta, dovrete tagliare un pezzo di adesivo superiore alla superficie della carena, togliere la carta sottostante all’adesivo e applicarlo sulla carena. Grazie a un phon o ad una pistola termica, vi sarà più facile modellare il foglio sulla forma di vostro interesse. Durante questo processo, è possibile che sull’adesivo si formino delle bolle. In tal caso, dovrete o stendere meglio l’adesivo con l’aiuto di una spatolina piatta specifica per questo tipo di operazioni. Ricoperta totalmente la carena, taglierete l’adesivo in eccesso e lascerete solo quella piccola parte in più che vi serve per incollarlo dietro alla carena. Fatto questo, potete tranquillamente lavarla con acqua utilizzando uno straccio bagnato e infine rimontarla sulla vostra moto.

Un metodo che consente di personalizzare la moto attraverso l’utilizzo di materiale dal costo non eccessivo e che, per la sua conservazione, non richiede lavaggi particolari. Inoltre, gli adesivi sono di facile rimozione e durano del tempo. A questi vantaggi fa da contraltare qualche svantaggio: l’applicazione degli adesivi non è così facile e, come già anticipato, possono venire fuori delle bolle (problema comunque risolvibile). Tale modalità, in aggiunta, non consente di creare sfumature come in caso di verniciatura. Difetti comunque inferiori rispetto agli aspetti positivi di questa operazione.

Pellicole Wrapping: Applicazione e principali caratteristiche

In alternativa, c’è la già citata tecnica delle pellicole wrapping. Si tratta in sostanza di una pellicola coprente, che va sopra il colore originale della moto senza danneggiarlo. Inoltre, copre la prima verniciatura da eventuali graffi e, in caso di “ripensamento”, è rimovibile senza particolari problemi.

Questo metodo, a differenza del precedente, richiede l’intervento di personale esperto e professionale. Coloro che sono interessati a tale tipo di personalizzazione dovranno scegliere il design e il colore della pellicola. Una scelta per la quale sarà importante l’aiuto degli esperti chiamati in causa, che poi provvederanno alla parte pratica e cioè all’applicazione della pellicola (parziale o totale). Si tratta di una procedura relativamente semplice e veloce, ma che comunque richiede grandissima attenzione e cura nei dettagli.

Questa pellicola, solitamente, è piuttosto resistente ai lavaggi e alle temperature esterne. Parlando più nello specifico di durata, molti produttori di pellicole per il wrapping assicurano una garanzia di 2-3 anni al proprio prodotto. In caso di problemi e/o difetti entro il periodo citato, dunque, potrete rivolgersi al produttore per poter ottenere una sostituzione gratuita della pellicola.

Conclusioni

Un metodo quindi diverso da quello degli adesivi sotto certi aspetti, ma che con esso ha un punto in comune ovvero la sostenibilità a livello economico. Nonostante sia necessario l’intervento di un personale specializzato, il costo delle pellicole wrapping è inferiore a quello delle verniciature tradizionali. Inoltre, come già anticipato, nel caso in cui un motociclista si stufi di tale pellicola potrà tornare alla versione originale della sua moto senza il bisogno di spendere per una nuova verniciatura.

Sta dunque ai motociclisti scegliere il loro metodo preferito tra i due precedentemente spiegati, soprattutto nel caso in cui si voglia raggiungere un bel risultato a costi ragionevoli. Due modalità che possono permettere ad appassionati del settore di rendere la loro moto ancora più esclusiva.