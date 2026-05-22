Come seguire il GP di Catalogna: orari, risultati e protagonisti

Il weekend del MotoGP al Circuit de Barcelona-Catalunya ha offerto un mix di sorprese e conferme: nelle qualifiche Pedro Acosta ha conquistato la pole, mentre la breve gara sprint è stata vinta da Alex Marquez su Ducati. Gli appassionati hanno seguito le sessioni del sabato, disputate su asfalto asciutto e con condizioni meteo favorevoli, in preparazione alla gara lunga prevista per domenica 17 maggio 2026. In questo articolo riepiloghiamo i risultati principali, lo stato di forma dei team e le informazioni pratiche per seguire l’evento in tv e streaming.

La giornata di qualifiche ha mostrato una carta d’identità tecnica della pista: ritmo sul giro secco premiato dalla performance di Acosta, mentre nella Sprint—una gara corta di 12 giri—il passo di gara ha dato ragione a Marquez. Tra i temi emersi ci sono le difficoltà incontrate dalle factory di Ducati e Aprilia in alcune fasi del weekend e la buona prova di piloti in crescita come Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. La classifica mondiale resta ancora aperta e tutto si deciderà nelle prossime gare.

Qualifiche e Sprint: chi ha brillato e chi no

La pole position è stata firmata da Pedro Acosta con la KTM ufficiale, il che rappresenta il suo primo avvio in prima posizione dopo oltre un anno. In seguito, la Sprint di 12 giri ha visto Alex Marquez imporsi al termine di una gara resa nervosa da sorpassi e contatti: Marquez ha tenuto la posizione nonostante la pressione di Acosta, e ha preceduto sul traguardo lo stesso Acosta e Fabio Di Giannantonio, autore di una rimonta convincente. Tra i nomi in evidenza anche Raul Fernandez, quarto nella Sprint, e Johann Zarco, quinto, a conferma di una giornata ricca di duelli.

Elementi tecnici emersi

Dal punto di vista tecnico è emerso che alcune squadre ufficiali hanno faticato più del previsto: la Aprilia factory ha raccolto pochi punti, con Marco Bezzecchi reduce da una caduta in qualifica e capace di ottenere solo il nono posto nella Sprint, mentre Jorge Martin è scivolato durante la gara breve dopo un buon avvio. Al contrario, la famiglia Ducati ha mostrato ancora ottima competitività con più moto nelle posizioni di vertice, a testimonianza di un equilibrio che rende il campionato molto combattuto.

Implicazioni per il campionato e lo stato dei piloti

In ottica classifica mondiale, Bezzecchi mantiene la leadership per un margine risicato su Martin, mentre il sorpasso di Acosta e il piazzamento di Di Giannantonio tengono aperta la corsa per il titolo. Francesco Bagnaia, partito lontano in qualifica (13ª casella), ha recuperato posizioni nella Sprint fino al sesto posto mostrando un buon passo gara, elemento che potrebbe servirgli nella gara di 24 giri prevista per domenica. Da segnalare inoltre il ritorno in forma di Franco Morbidelli, autore di un buon tempo in qualifica nonostante un rendimento altalenante nelle prove.

La situazione delle case

Le squadre ufficiali vivono un momento di coesistenza tra alti e bassi: Ducati continua a offrire prestazioni convincenti su singolo e passo, mentre Aprilia ha alternato gare dominanti ad appuntamenti più opachi. La KTM di Acosta sembra competitiva sul giro secco, ma deve lavorare sulla gestione della gara per trasformare le pole in vittorie. Questi equilibri tecnici saranno fondamentali nella gara di domenica, che consegnerà punti pesanti per la classifica.

Circuito, calendario della domenica e come seguire il Gran Premio

Il Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, è una pista molto completa: misura 4.657 metri, conta 14 curve (otto a destra e sei a sinistra) e ha un rettilineo di box di circa 1 km. La conformazione, con staccate importanti e sequenze di curve lente e medio-veloci, favorisce chi sa gestire le gomme e la frenata. Ricordiamo che la tradizione del tracciato include sorpassi celebri, tra i quali quello famoso nella curva finale che ha segnato momenti storici del motociclismo.

Per seguire l’evento: la diretta integrale di Moto3, Moto2 e MotoGP è garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su Now, con la gara della classe regina in diretta alle 14:00 di domenica 17 maggio 2026. In chiaro, TV8 trasmetterà le corse in differita: Moto3 alle 14:00, Moto2 alle 15:15 e MotoGP alle 20:30. Prima della gara regina è previsto il Warm Up della MotoGP alle 09:40. Queste informazioni pratiche sono essenziali per pianificare la visione dell’intero weekend.

Infine, attenzione alle categorie minori: in qualifica hanno ottenuto la pole l’argentino Valentin Perrone in Moto3 e l’italiano Celestino Vietti in Moto2, segnali che anche nelle classi inferiori emergono piloti da monitorare per il futuro del Mondiale. Il GP di Catalogna rimane quindi una tappa chiave per capire trend e gerarchie in vista delle prossime sfide stagionali.