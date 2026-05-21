Traffico A1: rallentamenti e percorsi alternativi tra Valdarno e Arezzo

Incidente al km 352 della A1 il 21 maggio 2026: coinvolti due mezzi pesanti e un camper, code fino a 10 km e indicazioni per deviare il percorso

Nel pomeriggio del 21 maggio 2026 un incidente sull’Autostrada A1 ha compromesso la circolazione nel tratto tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. L’evento è avvenuto all’altezza del km 352 ed ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un camper: il veicolo ricreazionale ha riportato danni nella parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le squadre di emergenza per gestire la viabilità e prestare assistenza ai feriti, con rallentamenti significativi e code segnalate dalle prime rilevazioni.

Secondo gli aggiornamenti ufficiali, dopo le operazioni di soccorso la situazione è stata progressivamente normalizzata: alle 18:45 è stato comunicato che l’incidente era stato rimosso e il traffico stava tornando a transitare su tutte le corsie, pur rimanendo rallentato. Le informazioni fornite da Autostrade per l’Italia hanno indicato code fino a 10 km, con tempi di percorrenza nettamente superiori alla norma tra Valdarno e Arezzo.

Cosa è accaduto e chi è rimasto coinvolto

L’impatto ha interessato due camion e un camper, con il mezzo ricreazionale che è risultato schiacciato nella parte anteriore. A seguito dell’incidente tre persone sono state trasportate in ospedale: un uomo di 70 anni e una donna di 61 anni, occupanti del camper, oltre a un giovane di 33 anni alla guida di un altro veicolo. Tutti e tre sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice 2, indicando condizioni non critiche ma comunque da valutare in ospedale.

Rischi legati ai mezzi coinvolti

Tra i camion coinvolti era presente una cisterna contenente stirene, un monomero infiammabile; fortunatamente non si sono registrate perdite significative che potessero comportare sversamenti pericolosi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco con l’ausilio di autobotte e autogrù, oltre al personale sanitario del 118 e agli operatori di Autostrade per l’Italia per monitorare la sicurezza e coordinare le operazioni di rimozione dei veicoli.

Ripercussioni sul traffico e percorsi alternativi

Le conseguenze per la circolazione sono state immediate: segnalazioni di code fino a 10 km nel tratto in direzione Roma e tempi di percorrenza allungati, con stime che parlavano di oltre 60 minuti tra Valdarno e Arezzo, quindi circa 45 minuti in più rispetto al normale. Gli interventi di sgombero hanno richiesto tempo e, anche dopo la riapertura completa delle corsie, restano rallentamenti dovuti al flusso residuo e alle verifiche dei soccorsi.

Itinerari consigliati per evitare il tratto interessato

Per chi è diretto verso Roma viene suggerito di uscire a Valdarno, percorrere la SR 69 e rientrare in autostrada attraverso il casello di Arezzo, anche se a Valdarno possono formarsi ulteriori rallentamenti. Per i percorsi di lunga distanza si consiglia l’uscita a Firenze Impruneta, quindi il raccordo Siena-Bettolle SS326 per rientrare in A1 a Valdichiana. Sul posto è rimasto il personale di Autostrade per l’Italia per agevolare il deflusso e sono state anche segnalate attività di assistenza come la distribuzione di acqua agli utenti bloccati in coda.

Strumenti utili e consigli pratici per gli automobilisti

Per monitorare la situazione in tempo reale è consigliato utilizzare mappe e app di navigazione come Google Maps e Waze, che integrano le segnalazioni degli utenti; il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518) resta una fonte autorevole per chi è già in viaggio. Controllare le webcam del tratto autostradale può aiutare a valutare l’entità della coda prima di decidere una deviazione.

Dal punto di vista pratico, lunghe soste e ripartenze continue possono mettere sotto stress la meccanica dell’auto: mantenere sotto controllo la temperatura del motore, evitare consumi inutili e verificare il livello del carburante sono azioni sensate quando si prevede di restare bloccati a lungo. In coda è fondamentale mantenere la calma, usare le luci di emergenza se necessario e attenersi alle indicazioni delle forze dell’ordine e degli operatori di soccorso.

Se si è coinvolti: comportamento e numeri utili

In caso di coinvolgimento diretto, chiamare immediatamente il 118 per i soccorsi medici e segnalare la posizione precisa (ad esempio il km 352), evitando spostamenti rischiosi in presenza di feriti. Attendete l’arrivo dei soccorsi, fornite informazioni ai soccorritori e seguite le istruzioni della polizia stradale e dei vigili del fuoco. Tenete a portata di mano documenti, certificato di assicurazione e numeri di emergenza per facilitare le operazioni successive.