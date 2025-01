Un’edizione sorprendente della Dakar

La Dakar 2025 si sta rivelando un’edizione ricca di colpi di scena e sorprese, con una classifica generale delle auto che si presenta tra le più incerte degli ultimi anni. Dopo il trionfo della Mini con De Mevius, la Toyota ha riconquistato la vetta, ma non senza affrontare la pressione di avversari agguerriti come Ford e Dacia. La competizione si fa sempre più serrata, con ogni tappa che può cambiare le sorti della corsa.

La settima tappa: un successo per Toyota

Nella settima tappa, che si è svolta su un percorso di 709 km, di cui 412 cronometrati, la Toyota Hilux ufficiale del team Toyota Gazoo Racing ha trionfato grazie alla prestazione di Lucas Moraes. Il pilota brasiliano, dopo un problema tecnico che lo aveva escluso dalla classifica nella sesta frazione, ha saputo sfruttare al meglio le traiettorie già battute, chiudendo la tappa in 4 ore, 1 minuto e 49 secondi. Questo successo parziale ha riacceso le speranze per la Toyota, ma la lotta è tutt’altro che finita.

La pressione degli avversari

Nonostante il trionfo di Moraes, la situazione in classifica è estremamente tesa. Henk Lategan, leader della generale, si trova attualmente in 15° posizione, accusando un ritardo di quasi 20 minuti dal vincitore della tappa. Gli avversari, tra cui il saudita Yazeed Al Rajhi e il campione Nasser Al-Attiyah, sono in agguato, pronti a sfruttare ogni errore. Al-Attiyah, in particolare, attende con ansia le dune del deserto Empty Quarter, il suo terreno di caccia preferito, dove spera di recuperare terreno e contendere la vittoria.

Le sfide della Dakar

Ogni tappa della Dakar presenta le sue insidie. Nella giornata odierna, un errore nel roadbook ha causato confusione tra i concorrenti, portando alla neutralizzazione di parte della corsa. Questo dimostra quanto sia imprevedibile e difficile la competizione. Con 733 km da percorrere nella prossima tappa, di cui 483 di prova speciale, i piloti dovranno affrontare nuove sfide e ostacoli, mantenendo alta la tensione fino all’ultimo chilometro.